باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در تشریح نتایج دیدار خود با وزیر کشور ترکیه در آنکارا گفت: این دیدار در فضایی بسیار خوب و صمیمی برگزار شد و دو طرف درباره توسعه همکاریهای مرزی، امنیتی، انتظامی و پلیسی گفتوگو کردند.
اسکندر مومنی با اشاره به توافق ایران و ترکیه برای افزایش تعداد مرزهای فعال میان دو کشور، افزود: در حال حاضر سه مرز فعال داریم و مقرر شد یک مرز دیگر نیز در منطقه سلماس فعال شود و دو طرف باید مقدمات و زیرساختهای لازم را فراهم کنند که این کار آغاز شده است.
وی همچنین با بیان اینکه پیشبینی میکنم این مرز در اولین فرصت بازگشایی شود، خاطرنشان کرد: درباره مرز پنجم در منطقه چالدران نیز مقرر شد مطالعات بیشتری انجام شود.
وزیر کشور از توافق ایران و ترکیه برای فعال شدن کارگروههای تخصصی ذیل کمیته مشترک امنیتی دو کشور نیز خبر داده و افزود: ایران و ترکیه دارای توافقنامه امنیتی هستند و کمیته مشترک امنیتی معمولاً سالانه برگزار میشود.
مومنی همچنین با اشاره به اینکه این کمیته سال گذشته در تهران و امسال در آنکارا برگزار و مقرر شد کارگروههای ذیل آن فعال شوند، اضافه کرد: کارگروههای مرتبط با مبارزه با قاچاق سلاح، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و مهاجرتهای غیرقانونی از جمله این کارگروهها هستند که قرار است فعالیت خود را آغاز کنند.
وی در پایان با قدردانی از دولت و ملت ترکیه به دلیل حمایتهای این کشور از ایران در دوره جنگهای تحمیلی، روابط دو کشور را در حوزههای مختلف مثبت ارزیابی کرده و افزود: ایران و ترکیه در زمینههای تجاری، اقتصادی، امنیتی، انتظامی، فرهنگی و گردشگری همکاری دارند و روابط میان دو کشور در همه این حوزهها برقرار است.
منبع: استانداری