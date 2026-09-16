رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از تمدید قرارداد دلافوئنته تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - رافا لوزان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از تمدید قرارداد لوئیس دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.

لوزان درباره دلافوئنته گفت: ما بهترین سرمربی تیم ملی تاریخ را داریم؛ نتایج گویای همه چیز هستند.

بدین ترتیب دلافوئنته که با اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۲۴ و جام جهانی ۲۰۲۶ شده بود بازهم روی نیمکت اسپانیا خواهد نشست تا به ماجراجویی هایش با اسپانیا ادامه دهد.

البته دلافوئنته پیش از رسیدن به تیم بزرگسالان نیز سابقه‌ای موفق در فدراسیون اسپانیا داشت. او در سال ۲۰۱۵ قهرمان اروپا در رده زیر ۱۹ سال شد و در سال ۲۰۱۹ نیز قهرمانی اروپا در رده زیر ۲۱ سال را به دست آورد.

دلافوئنته همچنین در سال ۲۰۱۸ با تیم اسپانیا قهرمان بازی‌های مدیترانه‌ای شد و در بازی‌های المپیک توکیو نیز به مدال نقره رسید.