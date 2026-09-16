رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از تمدید قرارداد دلافوئنته تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - رافا لوزان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از تمدید قرارداد لوئیس دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.

لوزان درباره دلافوئنته گفت: ما بهترین سرمربی تیم ملی تاریخ را داریم؛ نتایج گویای همه چیز هستند.

بدین ترتیب دلافوئنته که با اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۲۴ و جام جهانی ۲۰۲۶ شده بود بازهم روی نیمکت اسپانیا خواهد نشست تا به ماجراجویی هایش با اسپانیا ادامه دهد.

البته دلافوئنته پیش از رسیدن به تیم بزرگسالان نیز سابقه‌ای موفق در فدراسیون اسپانیا داشت. او در سال ۲۰۱۵ قهرمان اروپا در رده زیر ۱۹ سال شد و در سال ۲۰۱۹ نیز قهرمانی اروپا در رده زیر ۲۱ سال را به دست آورد.

دلافوئنته همچنین در سال ۲۰۱۸ با تیم اسپانیا قهرمان بازی‌های مدیترانه‌ای شد و در بازی‌های المپیک توکیو نیز به مدال نقره رسید.

 
برچسب ها: تیم ملی فوتبال اسپانیا ، یورو ، جام جهانی ، فدراسیون فوتبال اسپانیا
خبرهای مرتبط
اسامی نهایی نامزدهای توپ طلا اعلام شد/ مسی دوباره برگشت
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
رودری: از حضور در بارسلونا خیلی خوشحالم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
علوی: اعضای فدراسیون فوتبال پاداش جام جهانی را عودت دادند/ قرارداد آقای قلعه نویی سفید است + فیلم
سرمربی تیم امید: از فردا به فکر بازی با چین هستیم
چالش بزرگ بختیاری‌زاده پس از برد بزرگ؛ حفظ فرم استقلال در ادامه فصل
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران
بعد از شاهکار بصره؛ استقلال با چه ترکیبی به مصاف تراکتور می‌رود؟
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
معادله جناح راست استقلال تغییر می‌کند؟
بختیاری زاده: استقلال باید قهرمان معرفی شود/ محرومیت از میزبانی یکی از مشکلات نمایندگان ایران است
چین به نیمه‌نهایی بسکتبال آسیا رسید
آخرین اخبار
سایپا در خانه برد/ نفت مسجد سلیمان با پاشازاده طوفان بپا کرد
دلافوئنته تا ۲۰۳۰ در اسپانیا ماندگار شد
ملی پوشان ۹ تیم اعزامی کشورمان وارد آیچی ناگویا شدند
نوروزی ناظر آنتی دوپینگ و پزشکی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد
پیاتزا: المپیک لس‌آنجلس برای من رویا نیست؛ هدف است
علوی: اعضای فدراسیون فوتبال پاداش جام جهانی را عودت دادند/ قرارداد آقای قلعه نویی سفید است + فیلم
معادله جناح راست استقلال تغییر می‌کند؟
بعد از شاهکار بصره؛ استقلال با چه ترکیبی به مصاف تراکتور می‌رود؟
مرگدری‌نژاد رئیس هیأت پارادوومیدانی گلستان شد
چالش بزرگ بختیاری‌زاده پس از برد بزرگ؛ حفظ فرم استقلال در ادامه فصل
مرحله یازدهم تمرینات تیم ملی اسکیت‌بُرد برگزار شد
بختیاری زاده: استقلال باید قهرمان معرفی شود/ محرومیت از میزبانی یکی از مشکلات نمایندگان ایران است
آغاز اردوی آماده‌سازی والیبال ایران در توسو برای بازی‌های آسیایی
فهرست تیم ملی واترپلو ایران اعلام شد
تکذیب ارقام نجومی در تمدید قرارداد قلعه‌نویی
رقابت پانزده تیم در مسابقات دستجات آزاد کشوری اینلاین هاکی دختران
چین به نیمه‌نهایی بسکتبال آسیا رسید
سرمربی تیم ملی بسکتبال: با کنترل هیجان، بحرین را شکست دادیم
حضور دو ملی‌پوش بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران
سرمربی تیم امید: از فردا به فکر بازی با چین هستیم
رئیس فدراسیون والیبال: فاصله ما با ژاپن کم شده؛ تفاوت تجربه و سن، مانع اصلی ماست
اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در مشهد مقدس
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای المپیک ۲۰۲۷
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
روز پرکار در لیگ برتر هندبال ساحلی؛ آراتایل اصفهان در صدر و آماده نیمه‌نهایی
صعود بسکتبالیست‌های ایران به نیمه‌نهایی با غلبه بر بحرین
تفاهم‌نامه ورزش و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعداد‌های ناشنوا
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد