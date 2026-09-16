مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال، مسیر جنوب به شمال، در حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور هراز، مسیرهای رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های رینه و گزنگ، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور فیروزکوه، مسیرهای رفت و برگشت در محدوده شهرهای دماوند و پل‌سفید، ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در آزادراه تهران ـ پردیس، حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و محدوده عوارضی پردیس، همچنین در محور قدیم تهران ـ بومهن، محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچ‌های جاجرود، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی درباره آخرین وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی نیز اظهار کرد: تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیرهای رفت و برگشت، آزادراه پردیس ـ تهران، محور قدیم بومهن ـ تهران و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، روان است. همچنین محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند

ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران

محرابی‌نیا در ادامه از ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل گرم‌دره تا استاندارد، محدوده‌های کمالشهر و مهرشهر و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلک، ترافیک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل فیروز بهرام تا رضی‌آباد، آزادراه تهران ـ قم در محدوده عوارضی تهران، محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران ـ ورامین در محدوده قطعه نو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

برچسب ها: وضعیت ترافیکی ، ترافیک سنگین
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