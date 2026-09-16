باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسن اسدی شهردار شیراز، در آیین هشتاد و هفتمین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز و بهرهبرداری از دو طرح بزرگ فضای سبز، تملک «باغ زندگی» را یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: این باغ حاصل توافق برای تغییر کاربری نیست، بلکه به صورت قطعی تملک شده تا در اختیار عموم شهروندان قرار گیرد.
او با اشاره به سابقه طولانی این پروژه اظهار کرد: طی نزدیک به ۲۰ سال، شهرداران مختلف برای تملک این باغ تلاش کردند، اما این امر به دلایل مختلف محقق نشد. در نهایت با پیگیری مدیریت شهری و حمایت شورای اسلامی شهر، زمینه تملک این مجموعه فراهم شد.
اسدی درباره روند این تملک نیز گفت: در فروردینماه سال گذشته، با رایزنی با رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه و فراهمشدن زمینه مذاکره با رئیس بنیاد مستضعفان کشور، دستور مساعد برای انجام این کار صادر شد و پس از پیگیریهای مستمر، تملک باغ به نتیجه رسید.
باغی با وسعتی ۲۰ برابر بوستان جنت
شهردار شیراز با اشاره به وسعت این مجموعه گفت: «باغ زندگی» حدود ۱۲ برابر بوستان آزادی و نزدیک به ۲۰ برابر بوستان جنت وسعت دارد و مدیریت شهری به دنبال آن است که این باغ بدون آسیب به ساختار طبیعی و زیستمحیطی آن در اختیار شهروندان قرار گیرد.
او تأکید کرد: هدف، تخریب و اجرای سازههای گسترده یا آسفالتریزی در این مجموعه نیست، بلکه حفظ اصالت باغ و زنجیره حیات آن در اولویت قرار دارد.
اسدی افزود: «باغ زندگی» صرفاً فضایی برای پیادهروی و دوچرخهسواری نخواهد بود و ظرفیت برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و برنامههای مرتبط با سلامت و نشاط اجتماعی را دارد. همچنین با پیشبینی پارکینگ اختصاصی به مساحت ۱.۲ هکتار، از ورود خودروهای موتوری به داخل باغ جلوگیری خواهد شد تا آرامش محیط برای خانوادهها حفظ شود.
شهردار شیراز همچنین از برنامه مدیریت شهری برای تبدیل این مجموعه به یک مقصد گردشگری خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از باغ زندگی، سرانه فضای سبز منطقه ۴ افزایش چشمگیری پیدا کرده و این منطقه میتواند به عنوان «قصرالدشت جنوبغرب شیراز» مطرح شود.
ایجاد مشوق اقتصادی برای حفظ باغهای خصوصی
سیدابراهیم حسینی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم، «باغ زندگی» را نمونهای از پیوند طبیعت، خانواده و زندگی اجتماعی دانست و بر ضرورت تغییر رویکرد در حفاظت از باغهای خصوصی شیراز تأکید کرد.
او گفت: تبدیل یک سرمایه اختصاصی به سرمایه عمومی، آرزوی مدیریتهای شهری در دورههای مختلف بوده که اکنون با تلاش شهرداری و حمایت شورای شهر محقق شده است.
حسینی با اشاره به سیاستهای گذشته در زمینه حفاظت از باغهای شیراز اظهار کرد: رویکرد مبتنی بر سختگیری، جریمه و برخوردهای قهری در حفظ باغهای خصوصی موفق نبوده و باید در کنار اقدامات نظارتی، مشوقهای اقتصادی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز پیشنهاد کرد با همکاری مدیریت شهری و جهاد کشاورزی، امکان بهرهمندی مالکان باغهای خصوصی از برخی امکانات محدود و منطبق با ضوابط، از جمله انباری کوچک، سرویس بهداشتی و حوضچه ذخیره آب فراهم شود تا حفظ باغ برای مالکان علاوه بر ارزش زیستمحیطی، توجیه اقتصادی نیز داشته باشد.
او افزود: هدف این است که مالک باغ، حفظ درختان و باغ را یک سرمایه و مزیت برای خانواده خود بداند و از این طریق، حفاظت از باغهای خصوصی از مسیر ایجاد انگیزه اقتصادی تقویت شود.
بهرهبرداری از باغ آرامش در منطقه ۴
در ادامه این برنامه، «باغ سهگوش» یا «باغ آرامش» در بلوار امیرکبیر، حدفاصل فاخته یک و دو نیز به بهرهبرداری رسید.
محمدجواد افضلی شهردار منطقه ۴ شیراز، با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: این مجموعه با مساحت یک هکتار به شکل مثلثی احداث شده و برای تملک آن بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
او افزود: در عملیات آمادهسازی این باغ، ۱۲ هزار مترمربع کفسازی و سنگفرش، ۵۰۰ مترمربع طول آبنما، ساختمان سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه و مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۶۰۰ مترمکعب اجرا شده است.
افضلی با اشاره به ظرفیت فرهنگی این مجموعه گفت: باغ آرامش میتواند به عنوان «باغ شعر و ادبیات» مورد استفاده اهالی فرهنگ، هنرمندان و شهروندان قرار گیرد.
به گفته شهردار منطقه ۴، در فاز دوم این پروژه، اجرای سیستم روشنایی و تأسیسات مکانیکی پیشبینی شده است تا امکان استفاده شهروندان از این مجموعه در ساعات شب نیز فراهم شود.
ادامه طرحهای توسعه فضای سبز و خدمات شهری
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای مدیریت شهری گفت: افتتاح تصفیهخانه فاضلاب محلی، آغاز عملیات دستگاه حفار مکانیزه خط ۴ مترو، اجرای طرحهای محرومیتزدایی، توزیع بستههای نوشتافزار میان دانشآموزان کمبرخوردار و مرمت منازل نیازمندان از جمله اقدامات اخیر مدیریت شهری بوده است.
اسدی همچنین از برگزاری جشنواره «باغات قصرالدشت» با هدف تقویت فرهنگ حفظ باغها خبر داد و گفت: فاز نخست پارک ۴۴۴ هکتاری نیز در هفتههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
او در پایان، اجرای پروژه «باغ زندگی» را حاصل همکاری شورا، شهرداری و مجموعههای اجرایی دانست و بر نقش کار تیمی و همافزایی دستگاههای مختلف در تحقق این پروژه تأکید کرد.