باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - یک فعال تجاری در شهرستان ارومیه که پس از دریافت ارز دولتی به تعهدات قانونی خود عمل نکرده بود، با رای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه سنگین نقدی، اعاده ارز و محرومیت از تجارت محکوم شد.

حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: پرونده این تخلف ارزی مربوط به دریافت ۷۸ هزار و ۱۸۳ یورو ارز دولتی به ارزش ۶۴ میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال بود که جهت رسیدگی به شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارومیه ارجاع شد.

وی افزود: پس از بررسی دقیق پرونده و به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف عدم رفع تعهد ارزی محرز گردید. بر این اساس، شعبه رسیدگی‌کننده متخلف را علاوه بر الزام به اعاده کامل میزان ارز رفع‌تعهد‌نشده و محرومیت ۶ ماهه از کلیه فعالیت‌های بازرگانی، به پرداخت ۱۲۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی ارز دریافت شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان خاطرنشان کرد: این تخلف در جریان بازرسی و ممیزی اسناد بانکی توسط بازرسان ارزی بانک تجارت استان کشف و پرونده جهت طی مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.