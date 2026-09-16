باشگاه خبرنگاران جوان - محمد القیق، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی درباره ارعاب، کشتار و ربودن خبرنگاران از سوی رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی خبرنگاران را در کرانه باختری و نوار غزه بازداشت و به قتل می‌رساند؛ بدون اینکه جامعه جهانی واکنش جدی نشان دهد و موضع واقعی اتخاذ کند؛ یا اراده جدی برای متوقف کردن تجاوز و یورش رژیم صهیونیستی به این مناطق داشته باشد.

القیق ادامه داد: نباید فراموش کنیم که پس از نسل‌کشی، گرسنگی دادن مردم و پس از هفتم اکتبر، چهره واقعی رژیم صهیونیستی برای جامعه جهانی آشکار شد. در واقع، اسرائیل زیر ذره‌بین جامعه جهانی قرار گرفت. این رژیم در تلاش برای ارائه روایت جعلی خود به جامعه جهانی و بازسازی وجهه‌اش نیز شکست خورد.

تحلیلگر سیاسی فلسطینی بیان کرد: اکنون فکر می‌کنم دولت اسرائیل با بازداشت این خبرنگار فلسطینی، اقدامات گسترده‌تری علیه خبرنگاران در کرانه باختری در پیش گرفته است. آنها چند روز پیش نیز به در المغیر و ترمسعیا به خبرنگاران حمله کردند. آنها مانع پوشش میدانی خبرنگاران می‌شوند، تا آنها را مرعوب و از ادامه فعالیت بازدارند. هدفشان این است که حقیقت را پنهان کنند و مانع انتشار آن در سراسر جهان شوند.