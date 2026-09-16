نیروی دریایی آمریکا برای جبران کمبود شناور‌های جنگی و افزایش سریع‌تر ناوگان، خرید ناوچه از ژاپن، کره جنوبی و دیگر متحدان را بررسی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیروی دریایی آمریکا در حال بررسی خرید شناور‌های جنگی ساخته‌شده در کشور‌های متحد، از جمله ژاپن و کره جنوبی، است؛ اقدامی که با هدف افزایش سریع‌تر ناوگان در برابر گسترش توان دریایی چین انجام می‌شود.

به گزارش نیکی آسیا، یکی از مقام‌های نیروی دریایی آمریکا گفت این کشور به دنبال گزینه‌هایی برای تحویل سریع‌تر شناورها، در کنار سرمایه‌گذاری بلندمدت و انتقال فناوری به صنایع کشتی‌سازی آمریکاست. یک مقام دیگر نیز با اشاره به کمبود شناور‌های آمریکایی گفت: «ممکن است چند ناوچه ژاپنی بخریم. آنها عالی هستند.»

بر اساس این طرح، شرکت‌های کشتی‌سازی خارجی که در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند ابتدا حداکثر دو شناور را در کارخانه‌های خود بسازند و سپس ساخت شناور‌های بعدی را به آمریکا منتقل کنند.

این طرح در شرایطی مطرح شده که چین به‌سرعت ناوگان خود را گسترش داده است. وزارت دفاع ژاپن اعلام کرده شمار ناوشکن‌ها و ناوچه‌های مدرن چین از سال ۲۰۰۱ تاکنون نزدیک به هفت برابر شده است. آمریکا نیز در ظرفیت کشتی‌سازی از چین عقب‌تر است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ناو آمریکایی ، چین چین
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