مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: بعدازظهر جمعه با ورود موج تراز میانی جو و نفوذ جریانات شمالی، بارندگی، کاهش دما و وزش باد در استان‌های شمال غرب و سواحل دریای خزر آغاز می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از بعدازظهر جمعه با ورود موج تراز میانی جو و نفوذ جریانات شمالی، بارندگی، کاهش دما و وزش باد در استان‌های شمال غرب و سواحل دریای خزر آغاز می‌شود.

وی افزود: طی امشب و پنجشنبه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار مستقر خواهد بود.

او گفت: از بعدازظهر روز جمعه با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمال غربی، در منطقه آذربایجان و اردبیل افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود. هم‌زمان با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارندگی در شرق استان اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز خواهد شد.

وی افزود: روز شنبه در آذربایجان شرقی و زنجان رگبار پراکنده و در سواحل دریای خزر ابرناکی، کاهش دما و بارش باران رخ خواهد داد. همچنین روز یکشنبه در نوار ساحلی دریای خزر، استان خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی، رگبار باران و وزش باد ادامه دارد.

او بیان کرد: طی سه روز آینده در شرق کشور و همچنین طی روزهای جمعه و شنبه در استان‌های واقع در شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا انتظار می‌رود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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