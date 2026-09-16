رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی چهارشنبه شب ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: این حضور و اتحاد مقدس شماست که موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت ملی و هراس در دل دشمن شده است

وی افزود: حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد. این بعثت مردم، یادگار امام شهیدمان و ابداع مردم مبعوث شده است.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: مردم عزیز ایران! از میدان رزم به شما خبر می‌دهم که این حضور و اتحاد مقدس شماست که موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت ملی و هراس در دل دشمن شده است.

سرلشکر عبداللهی افزود: از شما ملت با اراده بویژه بانوان که پرچمدار این عرصه هستید تشکر می‌کنم و خداوند را سپاسگزارم.

برچسب ها: نیروهای مسلح ، حماسه مردم
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