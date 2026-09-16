باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی چهارشنبه شب ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: این حضور و اتحاد مقدس شماست که موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت ملی و هراس در دل دشمن شده است

وی افزود: حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد. این بعثت مردم، یادگار امام شهیدمان و ابداع مردم مبعوث شده است.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: مردم عزیز ایران! از میدان رزم به شما خبر می‌دهم که این حضور و اتحاد مقدس شماست که موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش قدرت ملی و هراس در دل دشمن شده است.

سرلشکر عبداللهی افزود: از شما ملت با اراده بویژه بانوان که پرچمدار این عرصه هستید تشکر می‌کنم و خداوند را سپاسگزارم.