یک شبکه خبری می‌گوید تصاویر جدیدی از گستردگی خسارات ایجاد شده بر اثر حملات ایران به تاسیسات آمریکا در منطقه به دست آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌بی‌اس نیوز تصاویری اختصاصی از پایگاه‌ها و تجهیزات آمریکایی در غرب آسیا را منتشر کرده که در پی حملات ایران، خسارات گسترده‌ای دیده‌اند.

در این تصاویر یک هواپیمای منهدم‌شده، چادر‌های پاره‌شده و کانکس‌هایی دیده می‌شود که بر اثر حملات به‌شدت آسیب دیده‌اند. 

به گزارش این شبکه، این تصاویر که تاریخ ثبت آنها مشخص نیست، در پایگاه‌های نظامی در عربستان، کویت و بحرین گرفته شده‌اند. 

یکی از نظامیان آمریکایی که نام او فاش نشده، در ارتباط با این تصاویر گفت: «خسارت بزرگی به پایگاه‌های ما وارد شده که به اطلاع مردم آمریکا نرسیده است. ما آنجا ایستاده‌ایم و چشم‌هایمان را بسته‌ایم و داریم مشت می‌خوریم».

بازرس کل پنتاگون نیز در گزارشی که اوایل این هفته منتشر شد، اعلام کرد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از خسارات گسترده به تأسیسات و تجهیزات نظامی این کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، سنتکام اعلام کرده که حملات ایران به صد‌ها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را منهدم کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است که ده‌ها فروند هواپیمای آمریکایی نیز در جریان جنگ آسیب دیده یا منهدم شده‌اند.

وزارت دفاع آمریکا هزینه جنگ را تا ۲۹ ژوئن (۸ تیر) ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. با این حال، این رقم هزینه تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده را شامل نمی‌شود.

کمپ عریفجان، کویت

کمپ بوهرینگ، کویت

کمپ بوهرینگ

منبع: سی بی اس

برچسب ها: پایگاه آمریکایی ، عربستان ، حمله ایران
خبرهای مرتبط
بلومبرگ: عربستان در برابر یمن با چالش جدی مواجه است
اذعان آمریکایی‌ها:
فناوری موشکی پیشرفته ایران، دفاع آمریکا را سردرگم کرد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
آیت‌الله سیستانی ۱۱ میلیون دلار به آسیب‌دیدگان جنگ ایران کمک کرد
تصاویر جدید از خسارات حملات ایران به تجهیزات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه
یحیی سریع از حمله به تأسیسات آرامکو و پایگاه هوایی عربستان خبر داد
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
تلاش جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از استیضاح هگست
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
ریزش معدن طلا در سودان دست‌کم ۶۷ کشته بر جا گذاشت
عربستان مسیر صادرات نفت به آسیا را تغییر داد
آخرین اخبار
ترامپ ونزوئلا را از فهرست کشور‌های «ناکام در مبارزه با مواد مخدر» خارج کرد
آمریکا و چین در آستانه گفت‌و‌گو درباره هوش مصنوعی
یمن: دو جنگنده اف-۱۵ سعودی مجبور به ترک حریم هوایی ما شدند
تصاویر جدید از خسارات حملات ایران به تجهیزات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه
آمریکا خرید ناو‌های جنگی از ژاپن و کره جنوبی را بررسی می‌کند
کی‌یف و واشنگتن برای دیدار زلنسکی و ترامپ برنامه‌ریزی می‌کنند
گوترش: کاهش تنش باید اولویت اول، دوم و سوم در غرب آسیا باشد
کره شمالی آمریکا و کره جنوبی را به استفاده احتمالی از سلاح هسته‌ای تهدید کرد
تلاش جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از استیضاح هگست
اتحادیه اروپا محدودیت سنی مشترک برای شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند
سناتور آمریکایی خواستار توقف بسته تسلیحاتی جدید برای رژیم صهیونیستی شد
فروریختن ساختمان آسیب‌دیده در غزه؛ حدود ۱۰۰ نفر شهید، مجروح یا مفقود شدند
ریزش معدن طلا در سودان دست‌کم ۶۷ کشته بر جا گذاشت
وزیر خارجه ترکیه: تل‌آویو بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات سوریه است
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین «عضو وابسته» این بلوک مطرح شد
آیت‌الله سیستانی ۱۱ میلیون دلار به آسیب‌دیدگان جنگ ایران کمک کرد
یحیی سریع از حمله به تأسیسات آرامکو و پایگاه هوایی عربستان خبر داد
عربستان مسیر صادرات نفت به آسیا را تغییر داد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
اروپا ۹۰ میلیارد یورو اضافی برای واردات انرژی هزینه کرد
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
بلومبرگ: عربستان در برابر یمن با چالش جدی مواجه است
ادعای ونس درباره استقلال سیاست خارجه آمریکا از اسرائیل
فرو ریختن ساختمان در غزه؛ تاکنون ۱۲ فلسطینی جان باخته‌اند
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار خواستار پایان جنگ با ایران شد
واشنگتن ۲.۸ میلیارد دلار بمب به اسرائیل می‌دهد
یمن از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داد
فناوری موشکی پیشرفته ایران، دفاع آمریکا را سردرگم کرد