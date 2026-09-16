باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌بی‌اس نیوز تصاویری اختصاصی از پایگاه‌ها و تجهیزات آمریکایی در غرب آسیا را منتشر کرده که در پی حملات ایران، خسارات گسترده‌ای دیده‌اند.

در این تصاویر یک هواپیمای منهدم‌شده، چادر‌های پاره‌شده و کانکس‌هایی دیده می‌شود که بر اثر حملات به‌شدت آسیب دیده‌اند.

به گزارش این شبکه، این تصاویر که تاریخ ثبت آنها مشخص نیست، در پایگاه‌های نظامی در عربستان، کویت و بحرین گرفته شده‌اند.

یکی از نظامیان آمریکایی که نام او فاش نشده، در ارتباط با این تصاویر گفت: «خسارت بزرگی به پایگاه‌های ما وارد شده که به اطلاع مردم آمریکا نرسیده است. ما آنجا ایستاده‌ایم و چشم‌هایمان را بسته‌ایم و داریم مشت می‌خوریم».

بازرس کل پنتاگون نیز در گزارشی که اوایل این هفته منتشر شد، اعلام کرد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از خسارات گسترده به تأسیسات و تجهیزات نظامی این کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، سنتکام اعلام کرده که حملات ایران به صد‌ها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را منهدم کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است که ده‌ها فروند هواپیمای آمریکایی نیز در جریان جنگ آسیب دیده یا منهدم شده‌اند.

وزارت دفاع آمریکا هزینه جنگ را تا ۲۹ ژوئن (۸ تیر) ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. با این حال، این رقم هزینه تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده را شامل نمی‌شود.

منبع: سی بی اس