پزشکیان در آستانه روز شعر و ادب فارسی، با حضور در بیمارستان محل بستری استاد سیدعلی موسوی گرمارودی از یک عمر تلاش و خدمات او به شعر، زبان فارسی تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان غروب چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، به همراه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بیمارستان محل بستری سیدعلی موسوی گرمارودی، ضمن عیادت از این شاعر و ادیب برجسته، در جریان روند درمان او قرار گرفت.

در این دیدار که در آستانه روز شعر و ادب فارسی و پاسداشت زبان فارسی انجام شد، رئیس‌جمهور با اهدای لوح تقدیری، از چند دهه فعالیت اثرگذار استاد موسوی گرمارودی در سپهر شعر و فرهنگ ایران و تلاش‌های او در اعتلای زبان و ادب فارسی قدردانی کرد.

وزیر فرهنگ نیز به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص)، با اهدای لوحی از خدمات این شاعر ارجمند در گستره فرهنگ و ادب دینی و سال‌ها کوشش او در بازتاب معارف نبوی و اهل‌بیت (ع) در شعر و ادبیات فارسی تجلیل کرد.

استاد سیدعلی موسوی گرمارودی از پیشگامان شعر دینی و آیینی معاصر و از چهره‌های شناخته‌شده شعر فارسی در دهه‌های اخیر است. سروده‌های «خط خون» در سوگ امام حسین (ع) و «در سایه‌سار نخل ولایت» در وصف و سوگ امیرالمؤمنین علی (ع) از آثار شاخص او به شمار می‌روند و مجموعه «گوشواره عرش» نیز بخشی از سروده‌های آیینی این شاعر را دربر گرفته است.

همچنین گرمارودی سالیان متمادی در حوزه پژوهش و ترجمه نیز فعالیت داشته و ترجمه قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در کارنامه او قرار دارد. ترجمه قرآن کریم استاد گرمارودی در بیست‌ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. این شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر، متولد سال ۱۳۲۰ در قم است و طی چند دهه فعالیت ادبی، در قالب‌های گوناگون شعر فارسی از کلاسیک تا نیمایی و سپید طبع‌آزمایی کرده است.

 

برچسب ها: موسوی گرمارودی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
قدردانی پزشکیان از حضور حماسی ملت بزرگ ایران؛
دولت وفاق ملی در کنار نیرو‌های مسلح و ملت ایستاده است
پزشکیان: همسایگی، تاریخ و فرهنگ مشترک ایران و اقلیم کردستان برای ما بسیار باارزش است
رئیس‌جمهور: «یک روز در هفته بدون خودرو» به یک حرکت عمومی تبدیل شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امیر سرتیپ حیدری: به ناو‌های جنگی آمریکا آسیب جدی وارد کردیم
سرلشکر رضایی: ملت ایران اجازه نداد تاریخ اشغال و مداخله خارجی تکرار شود
واکنش سخنگوی سپاه به روایت هالیوودی آمریکا از نجات خلبانش در ایران
قالیباف: انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است
بقائی: آلمان حتی شجاعت محکوم کردن تجاوز به ایران را نداشت
رئیس جمهور به عیادت موسوی گرمارودی رفت
رئیس‌جمهور: «یک روز در هفته بدون خودرو» به یک حرکت عمومی تبدیل شود
روابط ایران و چین با اراده رهبران دو طرف در سطح راهبردی هدایت می‌شود
پزشکیان: همسایگی، تاریخ و فرهنگ مشترک ایران و اقلیم کردستان برای ما بسیار باارزش است
آمادگی نیروهای مسلح بیشتر از جنگ تحمیلی سوم است
آخرین اخبار
سرلشکر رضایی: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم
سردار محبی: آمریکا به مونتاژ تصاویر و روایت‌سازی هالیوودی عادت دارد
رئیس جمهور به عیادت موسوی گرمارودی رفت
حضور حماسی مردم، شکل نوینی از استقامت و هماهنگی میدان با خیابان را نشان داد
قالیباف: انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است
دولت وفاق ملی در کنار نیرو‌های مسلح و ملت ایستاده است
پزشکیان: همسایگی، تاریخ و فرهنگ مشترک ایران و اقلیم کردستان برای ما بسیار باارزش است
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فیدان درباره تحولات منطقه
تصویب ایجاد ۲ مرز جدید بین ایران و ترکیه
بقائی: آلمان حتی شجاعت محکوم کردن تجاوز به ایران را نداشت
آمادگی نیروهای مسلح بیشتر از جنگ تحمیلی سوم است
عارف: هزینه تأخیر پروژه‌های مسکن جبران شود
روابط ایران و چین با اراده رهبران دو طرف در سطح راهبردی هدایت می‌شود
سرلشکر رضایی: ملت ایران اجازه نداد تاریخ اشغال و مداخله خارجی تکرار شود
مخبر: دشمن در حوزه‌های مختلف در مقابل ایران شکست خورد
رئیس‌جمهور: «یک روز در هفته بدون خودرو» به یک حرکت عمومی تبدیل شود
سرلشکر حاتمی: قدرت واقعی ایران در ایمان و اراده ملت ریشه دارد
تأکید ایران و ترکیه بر توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل تبادلات تجاری
تاکید رؤسای دیوان محاسبات ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های حسابرسی و تبادل دانش فنی
واکنش سخنگوی سپاه به روایت هالیوودی آمریکا از نجات خلبانش در ایران
ائتلاف‌های منطقه‌ای پاسخگوی تهدیدات نیستند/ توان ایران ذاتی و پایدار است
جنگ با ایران ثابت کرد که آمریکا نمی‌تواند در جایگاه ابرقدرت مشروع باشد
سرلشکر وحیدی: تداوم حضور آگاهانه تنها راه پیروزی نهایی در جنگ است
امیر سرتیپ حیدری: به ناو‌های جنگی آمریکا آسیب جدی وارد کردیم
رئیس سازمان انرژی اتمی: توسعه پایدار پزشکی هسته‌ای یکی از ارکان اصلی برنامه راهبردی ماست
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح تا آخرین قطره خون از ایران دفاع می‌کنند
حضور گسترده و مستمر مردم در میادین باعث شکل‌گیری مؤلفه‌ای مهم از قدرت و اقتدار جامعه شد
پنجاه و دومین پهپاد MQ-۹ آمریکا منهدم شد
قالیباف قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را ابلاغ کرد
آمادگی ایران برای تشکیل کارگروه مشترک با پارلمان عراق در حوزه قوانین حمایت از زنان و خانواده