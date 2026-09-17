برایتون با کامبکی رویایی در ورزشگاه اولدترافورد منچستریونایتد را مغلوب کرد و راهی دور بعدی جام اتحادیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال منچستریونایتد در دور سوم جام اتحادیه انگلیس در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد میزبان برایتون بود.

منچستریونایتد با حمایت هوادارانش بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقایق ۳ و ۱۰ توسط شی لیسی و میسون مونت به گل رسید و برتری ۲ گله تا دقیقه ۱+۴۵ ادامه داشت تا اینکه چارالامپس کاستالاس موفق شد یکی از گل های خورده را جبران کند.

در نیمه دوم برایتون با انگیزه جبران گل دوم پا به میدان گذاشت و در دقیقه ۶۹ پاسکال گروس موفق شد بازی را به تساوی بکشاند و در حالی شاگردان در شوک تساوی بازی بودند در دقیقه ۶۹ ماکسیم دی کویپر گل سوم را به ثمر رساند تا ورزشگاه اولدترافورد کاملا غرق در سکوت شود.

در ادامه شاگردان مایکل کریک هرچه زدند به در بسته خورد تا برایتون با کامبکی رویایی و با نتیجه ۳ - ۲ به برتری برسد و راهی مرحله بعدی شود.

نتایج سایر دیدار بدین شرح است:

اورتون ۱ - ۰ ولورهمپتون

فلیتوود ۱ - ۰ شفیلدیونایتد

کاونتری سیتی ۱ - ۳ استون ویلا

برچسب ها: جام اتحادیه انگلیس ، منچستریونایتد ، برایتون
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