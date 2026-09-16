باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس با انتشار بیانیهای که از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا صادر شده، اعلام کرد که واشنگتن آماده است با چین درباره کاهش خطرات هوش مصنوعی گفتوگو کند.
بسنت روز سهشنبه اعلام کرد که آخر هفته جاری با هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین دیدار خواهد کرد. این دیدار پیش از ملاقات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در هفته آینده برگزار خواهد شد.
گزارشهای جدید حاکی از آن است که فاصله فنی مدلهای آمریکایی و چینی هوش مصنوعی در حال کاهش است و پکن تلاش کرده با هزینه کمتر به قابلیتهای پیشرفته برسد. به همین دلیل هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و به تجارت، امنیت سایبری، تراشهها و رقابت ژئوپلیتیکی هم متصل شده است.
در همین راستا، مقاله اخیر مدیرعامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک نیز بسیار جنجالی شده است. «داریو آمودی» مدیرعامل آنتروپیک این هفته مقالهای منتشر کرد که بیان میکند سرعت پیشرفت مدلهای هوش مصنوعی از سرعت ایجاد سازوکارهای ایمنی و نظارت جلو زده است. او هشدار داد که باید سرعت توسعه قابلیتهای فناوری را طوری تنظیم کرد که ارزیابی ایمنی هم بتواند همپای آن پیش برود.
منبع: رویترز