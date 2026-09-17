در مهمترین بازی هفته نخست لیگ اروپا بنفیکا در خانه میلان به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور -درچارچوب هفته نخست لیگ اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۷ تیم فوتبال آث میلان در ورزشگاه خانگی اش سن سیرو میزبان بنفیکا بود.

دودی لوکباکیو در دقیقه ۱۶ موفق شد گل نخست بازی را بزند تا بنفیکا در سن سیرو پیش بیفتد.

در ادامه میلان برای تساوی دست به حمله زد، اما موقعیت‌ها تبدیل به گل نمی‌شدند تا اینکه در دقیقه ۵۳ یاکوب کامینسکی گل دوم بنفیکا را هم زد تا روسونری در خانه با ۲ گل عقب بیفتد.  

درنهایت تلاش‌های روسونری برای جبران گل‌های خورده ثمری نداشت و بنفیکا با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید تا با ۳ امتیاز ارزشمند راهی پرتغال شود.

از نکات جالب بازی‌های امشب حضور ساندرلند پس از ۵۳ سال در رقابت‌های اروپایی بود که با برد یک گله مقابل آلکمار همراه شد.

نتایج سایر دیدار بدین شرح است:

اومونیا ۱ - ۰ سلتاویگو

آرارات ۱ - ۴ اسپارتا پراگ

بایرلوکوزن ۲ - ۰ تسیله

اندرلخت ۱  - ۲ لیون

المپیاکوس۲  - ۱ یاگلونیا بیاویستوک

اشتورم گراتس ۰ - ۰ رن

برچسب ها: لیگ اروپا ، میلان ، بنفیکا
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