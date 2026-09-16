انصارالله یمن اعلام کرد دو جنگنده اف-۱۵ سعودی را هنگام تلاش برای ورود به حریم هوایی یمن رهگیری و مجبور به عقب‌نشینی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این گروه دو جنگنده اف-۱۵ سعودی را هنگام تلاش برای ورود به حریم هوایی این کشور شناسایی و رهگیری کرده‌اند. این نیروها پیش‌تر از سرنگونی یک جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داده بودند.

یحیی سریع گفت این دو جنگنده از پایگاه هوایی خمیس مشیط به پرواز درآمده و بر فراز منطقه المخا در استان تعز رهگیری شده‌اند.

او افزود: «جنگنده‌های متخاصم پس از مواجه شدن با واکنش سریع پدافند هوایی یمن، پیش از آنکه بتوانند هرگونه اقدام عملیاتی یا خصمانه‌ای انجام دهند، مجبور شدند فوراً منطقه را ترک کنند.»

منبع: المسیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، جنگنده عربستان
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