باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - جواد سلطان کاظمی با اشاره به جایگاه ویژه خرما در مناطق گرمسیری، آن را نماد ایستادگی و برکت دانست و گفت: از تولید و برداشت تا فرآوری، زنجیره‌ای از کار و ارزش‌آفرینی شکل می‌گیرد که زنان در آن نقش مهمی دارند.

او با تأکید بر نقش محوری بانوان در نظام‌های بهره‌برداری استان افزود: زنان در کنار مدیریت خانواده، مدیریت تولیدات کشاورزی را نیز در تمامی نظام‌های بهره‌برداری استان بر عهده دارند. هدف ما این بود که این نقش واقعاً ارج نهاده شود و نقش مؤثر بانوان به نوعی تقویت و انگیزه‌بخشی شود.

سلطان کاظمی همچنین از برنامه‌های این سازمان برای آموزش و توانمندسازی بانوان فعال در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: قطعاً برای این مدیران و تولیدکنندگان، برنامه‌هایی در زمینه آموزش و توانمندسازی برگزار خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان روز ملی خرما را فرصتی برای توجه بیشتر به محصولی دانست که علاوه بر جایگاه کشاورزی، ظرفیت قابل توجهی در اقتصاد دارد و اضافه کرد: ۲۰ هزار بهره‌بردار در این صنعت کار می‌کنند و بالای ۲۵ هزار نفر در بخش صنعت بسته‌بندی و فرآوری فعالیت دارند. بار این صنعت حدود ۷۰ درصد بر دوش بانوان است و آنان زحمت زیادی را متحمل می‌شوند.

سلطان کاظمی در ادامه با اشاره به تنوع محصولات خرما در استان یادآور شد: زنان کارآفرین در بخش‌های مختلف زنجیره غذایی خرما، از فرآوری و بسته‌بندی تا تولید محصولات، سهمی از این مسیر اقتصادی دارند.