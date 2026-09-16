باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس طی عملیات‌های متعددی اقدام به کشف جرائم و بازداشت فانون شکنان در استان کردند.

توقیف موتورسیکلت سنگین در فیروزآباد

‎فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در آن شهرستان خبر داد

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام کنترل وسایل نقلیه عبوری، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین CBR۱۰۰۰ مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد این موتورسیکلت بدون مجوز قانونی است و راکب پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مزارعی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این موتورسیکلت را ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، از شهروندان درخواست کرد از خرید و استفاده از موتورسیکلت‌های بدون مجوز قانونی خودداری کنند و موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کننند.

شلیک پلیس به سارق مسلح/کشف خودرو و پول‌های سرقتی در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری سارق مسلح خودرو در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، بیان کرد: ماموران انتظامی بخش جنت هنگام کنترل و پایش خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک خودروی پژو ۴۰۵ با پلاک مخدوش و برچسب خورده برخورد کرده و دستور ایست جهت توقف آن را صادر لیکن راننده بدون توجه با سرعت بالا اقدام به فرار می‌کنند.

او افزود: در ادامه ماموران پلیس در جهت متوقف کردن آن وارد عمل شده و با اقدامات فنی و تیراندازی به سمت لاستیک، خودرو را متوقف و راننده را نیز دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

رئیس پلیس داراب تصریح کرد: در بررسی تخصصی و استعلامات صورت گرفته از سامانه، مشخص شد که خودرو سابقه سرقت از شهرستان کنگان از توابع استان بوشهر دارد.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه در بازرسی تخصصی از خودرو یک قبضه سلاح جنگی کلت به همراه مهمات، ۹۰۰ میلیون ریال وجه نقد مسروقه و مقادیری موادمخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد، تصریح کرد: متهم در بازجویی صورت گرفته صراحتا به جرم ارتکابی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دستگیری عامل تیراندازی در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه به سمت باغی در بخش ارژن شیراز که منجر به خسارت و ترس و وحشت شهروندان شده بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران بخش ارژن قرار گرفت.

او افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کرده و موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در یک عملیات غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم اسلحه مورد استفاده کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کشف مواد افیونی از وانت نیسان

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فسا از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۳۸۰ گرم هروئین و شیشه خبر داد.

سرهنگ علیرضا محمودی مقدم جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: ماموران یگان امداد هنگام گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با علائم هشداری دستور توقف آن را صادر کردند.

او ادامه داد: راننده بدون توجه به ایست پلیس با افزایش سرعت اقدام به فرار و همزمان بسته‌ای مشکوک را از شیشه به بیرون پرتاب کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه راننده با اقدام تخصصی پلیس ناگزیر به توقف شد، افزود: بسته مشکوک، حاوی ۳۸۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین بود.

سرهنگ محمودی مقدم تصریح کرد: یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

محموله‌های بدون مجوز به مقصد نرسید

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۳۸ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس، اظهار کرد: در جهت مبارزه با قاچاق کالا در سطح حوزه استحفاظی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ورودی شیراز به ۵ دستگاه وانت که حامل بار بودند مشکوک شد و اقدام به متوقف کردن آنها کردند.

او با بیان اینکه با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو‌ها اقلامی شامل ۱۰ حلقه لاستیک و ۶ دستگاه یخچال فریزر، کولر گازی و تلویزیون بدون مجوز کشف شد، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه ۳۸ میلیارد ریال برآورد شده است و رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس