رئیس مرکز طبی کودکان گفت: ۱۰۰ پیوند کلیه در مرکز طبی کودکان طی ۱۰ سال اخیر انجام شده است.

یاشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - روح الله شیرزادی رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: بیمارستان‌های کودکان در سراسر کشور وظیفه درمان کودکان را بر عهده دارند؛ در حال حاضر درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان است.

به گفته وی، امکان درمان‌های فوق تخصصی کودکان در برخی از شهر‌ها نیست و به همین دلیل بیماران به مراکز استان یا شهر تهران ارجاع داده می‌شوند.

شیرزادی اضافه کرد: در تمام دنیا امکانات درمانی فوق تخصصی کودکان در همه شهر‌ها یکسان نیست.

وی تاکید کرد: طی ۱۰ سال گذشته در بیمارستان مرکز طبی کودکان ۱۰۰ پیوند کلیه انجام شده است.