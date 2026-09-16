رئیس مرکز طبی کودکان گفت: ۱۰۰ پیوند کلیه در مرکز طبی کودکان طی ۱۰ سال اخیر انجام شده است.

یاشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - روح الله شیرزادی رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران،  گفت: بیمارستان‌های کودکان در سراسر کشور وظیفه درمان کودکان را بر عهده دارند؛ در حال حاضر درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان است.

به گفته وی، امکان درمان‌های فوق تخصصی کودکان در برخی از شهر‌ها نیست و به همین دلیل بیماران به مراکز استان یا شهر تهران ارجاع داده می‌شوند.

شیرزادی اضافه کرد: در تمام دنیا امکانات درمانی فوق تخصصی کودکان در همه شهر‌ها یکسان نیست.

وی تاکید کرد: طی ۱۰ سال گذشته در بیمارستان مرکز طبی کودکان ۱۰۰ پیوند کلیه انجام شده است.

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برچسب ها: درمان کودکان ، درمان رایگان
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