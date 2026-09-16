باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ونزوئلا را از فهرست کشور‌هایی که اعلام کرده بود «به‌طور آشکار در اجرای تعهدات بین‌المللی خود برای مبارزه با مواد مخدر ناکام مانده‌اند» خارج کرد و دلیل این تصمیم را «افزایش همکاری کاراکاس» اعلام کرد.

ترامپ در سندی که به کنگره آمریکا ارائه شد، گفت: «با توجه به پیشرفت‌های مثبتی که تحت ریاست دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا حاصل شده است، به این نتیجه رسیده‌ام که دیگر نباید ونزوئلا را کشوری دانست که به‌طور آشکار در اجرای تعهدات خود ناکام مانده است».

رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که شاهد «افزایش همکاری» دولت موقت ونزوئلا برای مقابله با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر بوده است.

اظهارات ترامپ درباره «افزایش همکاری‌های دولت موقت ونزوئلا» در حالی مطرح شده که دولت او اخیرا از یک قرارداد نفتی با کاراکاس خبر داده است. طبق جزئیات منتشرشده، قرار است شرکت‌های آمریکایی تولید نفت ونزوئلا را افزایش دهند و بخش قابل‌توجهی از نفت تولیدشده نیز به بازار آمریکا برود.

منبع: آناتولی