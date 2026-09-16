باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی در دیدار با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی، ایجاد امنیت در مرزها و افزایش همکاری‌های اقتصادی، تاکید کرد.

سرلشکر رضایی در این دیدار با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، نسبت به تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان هشدار داد. وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاری اقتصادی تاکید کرد.

سرلشکر رضایی در ادامه گفت: «به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.»

بافل طالبانی نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مساله گروهک‌ها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.