دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آن‌ها باید اقدام عملی انجام دهند تا اطمینان ما را جلب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی در دیدار با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی، ایجاد امنیت در مرزها و افزایش همکاری‌های اقتصادی، تاکید کرد.

سرلشکر رضایی در این دیدار با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، نسبت به تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان هشدار داد. وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاری اقتصادی تاکید کرد.

سرلشکر رضایی در ادامه گفت: «به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.»

بافل طالبانی نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مساله گروهک‌ها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.

برچسب ها: محسن رضایی ، شورای عالی امنیت ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۵ - شهریور - ۱۴۰۵
از سال ۱۳۵۹ تاکنون گروهک‌های تروریستی تحت حمایت آمریکا و متحدانش و با کمک مالی برخی کشورهای اروپایی و هم برخی کشورهای عربی در اقلیم کردستان عراق ضد علیه مردم ایران و هم ضد علیه حکومت نظام جمهوری فعالیت می کنند و همچنان نیز دارد.
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