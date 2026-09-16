تیم‌های ملی شطرنج زنان و مردان ایران در نخستین دور از چهل‌وششمین دوره المپیاد جهانی شطرنج مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل‌وششمین دوره المپیاد جهانی شطرنج ۲۵ شهریور تا پنجم مهر در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و تیم‌های ملی زنان و مردان ایران نیز در این رقابت‌ها حضور دارند.

تیم ملی شطرنج زنان ایران در دور نخست برابر قبرس به میدان رفت و با ترکیب ملیکا محمدی، میترا اصغرزاده، انوشا مهدیان و پروا بهزاد نظیف به چهار پیروزی رسید.

در بخش مردان نیز تیم ملی ایران با ترکیب بردیا دانشور، مهدی غلامی، رضا مهدوی و آرش داغلی برابر موزامبیک قرار گرفت و موفق به کسب ۴ پیروزی شد.

تیم ملی شطرنج زنان ایران فردا از ساعت ۱۳:۳۰ در دومین دور برابر سریلانکا و تیم ملی مردان برابر بولیوی رقابت خواهند کرد. 

نتایج دور نخست تیم ملی زنان ایران در المپیادجهانی شطرنج:

ملیکا محمدی ۱ - ۰ آیدا پائونِسکو

میترا اصغرزاده ۱ - ۰ آیکاترینا سارکیسیان

آنوشا مهدیان ۱ - ۰ ویکتوریا سوکولووا

پروا بهزاد نظیف ۱ - ۰ الِنی پیکا

نتایج دور اول تیم ملی شطرنج مردان ایران در المپیاد جهانی سمرقند:

بردیا دانشور ۱ - ۰ ایوان آندراده

مهدی غلامی اوریمی ۱ - ۰ دونالدو پایوا

رضا مهدوی ۱ - ۰ فاریسه ژوآئو

آرش داغلی ۱ - ۰ ویلتون ایناسیو کالیکوکا

برچسب ها: مسابقات شطرنج ، شطرنج بازان ایران
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