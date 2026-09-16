باشگاه خبرنگاران جوان - چهلوششمین دوره المپیاد جهانی شطرنج ۲۵ شهریور تا پنجم مهر در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و تیمهای ملی زنان و مردان ایران نیز در این رقابتها حضور دارند.
تیم ملی شطرنج زنان ایران در دور نخست برابر قبرس به میدان رفت و با ترکیب ملیکا محمدی، میترا اصغرزاده، انوشا مهدیان و پروا بهزاد نظیف به چهار پیروزی رسید.
در بخش مردان نیز تیم ملی ایران با ترکیب بردیا دانشور، مهدی غلامی، رضا مهدوی و آرش داغلی برابر موزامبیک قرار گرفت و موفق به کسب ۴ پیروزی شد.
تیم ملی شطرنج زنان ایران فردا از ساعت ۱۳:۳۰ در دومین دور برابر سریلانکا و تیم ملی مردان برابر بولیوی رقابت خواهند کرد.
نتایج دور نخست تیم ملی زنان ایران در المپیادجهانی شطرنج:
ملیکا محمدی ۱ - ۰ آیدا پائونِسکو
میترا اصغرزاده ۱ - ۰ آیکاترینا سارکیسیان
آنوشا مهدیان ۱ - ۰ ویکتوریا سوکولووا
پروا بهزاد نظیف ۱ - ۰ الِنی پیکا
نتایج دور اول تیم ملی شطرنج مردان ایران در المپیاد جهانی سمرقند:
بردیا دانشور ۱ - ۰ ایوان آندراده
مهدی غلامی اوریمی ۱ - ۰ دونالدو پایوا
رضا مهدوی ۱ - ۰ فاریسه ژوآئو
آرش داغلی ۱ - ۰ ویلتون ایناسیو کالیکوکا