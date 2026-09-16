مسئول طرح‌های بنیاد علوی در خوزستان، از اجرای بیش از ۱۶۰ طرح تولیدی در شهرستان مسجدسلیمان با حمایت این بنیاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مصطفی باندری مسئول طرح‌های بنیاد علوی در خوزستان  گفتظ: پارسال در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خرد خانگی، مشاغل کارگاهی کوچک و بنگاهی کوچک، بیش از ۱۶۰ طرح در شهرستان مسجدسلیمان راه‌اندازی شد که زمینه اشتغال‌زایی بیش از ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده است.

او با اشاره به اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این طرح‌ها افزود: مبلغ اعتباری که برای این طرح در نظر گرفته شد، بیش از ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

آقای باندری با اشاره به تنوع محصولات تولیدی در این طرح‌ها اضافه کرد: لامپ‌های ال‌ای‌دی، چراغ‌های خیابانی، پروژکتور، پریزهای کنترل از راه دور و انواع محافظ‌های ولتاژ خانگی و صنعتی در این واحدها تولید شده است.

مسئول طرح‌های بنیاد علوی خوزستان با تأکید بر نقش حمایتی این بنیاد در توسعه واحدهای تولیدی مسجدسلیمان گفت: بنیاد علوی در مسجدسلیمان توانست با همت و پشتیبانی، مسیر توسعه چندین واحد تولیدی در شهرستان را هموار کند و آن‌ها را به چرخه تولید و اشتغال بازگرداند.

یکی از کارکنان واحد های تولیدی تحت حمایت بنیاد علوی می‌گوید: ما با حمایت بنیاد علوی که تسهیلات خوبی در اختیارمان قرار داد، توانستیم بخشی از خرید دستگاه‌هایمان را انجام دهیم. هم‌اکنون حدود پنج نفر به صورت مستقیم و ده نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد مشغول به کار هستند.

یکی دیگر از کارکنان مجموعه تولیدی اضافه کرد: به صورت تخصصی پنج سال است که در این حوزه کار می‌کنیم و از یک محیط کوچک شروع کردیم. با حمایت بنیاد علوی توانستیم تولیدمان را بیشتر و فروشمان را بزرگ‌تر کنیم و از یک مکان ۳۰ متری به مکانی ۲۰۰ متری انتقال یابیم.

برچسب ها: بنیاد علوی ، اشتغالزایی
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