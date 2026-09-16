باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس اعلام یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ حمله هوایی علیه مناطقی در غرب یمن انجام داده‌اند.

سخنگوی نظامی انصارالله در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت: «جنگنده‌های سعودی با استفاده از هواپیما‌های F-۱۵ که از پایگاه هوایی خمیس مشیط به پرواز درآمدند، طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ حمله هوایی علیه استان‌های تعز، مأرب و الحدیده انجام دادند».

حملات علیه یمن در حالی انجام می‌شود که در روز‌های اخیر تنش‌ها در این کشور تشدید شده و انصارالله پیشروی‌های قابل‌توجهی در امتداد ساحل دریای سرخ داشته است. این جنبش اخیراً شهر بندری المخا و جزیره میون در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب را به کنترل خود درآورده است.

عربستان در واکنش به این پیشروی‌ها ده‌ها حمله هوایی علیه یمن انجام داده است.

منبع: رویترز