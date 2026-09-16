شمار قربانیان سیل ویرانگر نپال به هزار و ۴۰۳ نفر رسید و بیش از ۶ هزار نفر همچنان مفقود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های نپال اعلام کردند شمار قربانیان سیل گسترده ۲۶ اوت در این کشور به هزار و ۴۰۳ نفر رسیده است.

بر اساس آخرین آمار سازمان ملی کاهش خطر بلایا و مدیریت بحران نپال، ۶ هزار و ۱۵۰ نفر همچنان مفقود هستند که بیش از ۶۰۰ نفر از آنها اتباع خارجی‌ هستند.

نیرو‌های امدادی همچنان در حال پاکسازی آوار و مناطق آب‌گرفته هستند. طی هفته‌های اخیر بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر نجات یافته‌اند.

سیل گسترده اواخر اوت مناطق شمالی نپال را دربرگرفت. این فاجعه در پی وقوع بهمن در نزدیکی مرز چین، حدود ۲۰ کیلومتری شمال‌شرقی گذرگاه مرزی راسوواگادی، رخ داد. حجم عظیمی از سنگ و آوار با سرعت زیاد در مسیری بیش از ۷۰ کیلومتر در امتداد بستر رودخانه حرکت کرد و چندین منطقه مسکونی را ویران کرد.

منبع: تاس