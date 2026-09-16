آمریکا بخشی از بدهی چند صد میلیون دلاری خود را به سازمان ملل پرداخت کرد تا حق رأی خود در مجمع عمومی را از دست ندهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت دونالد ترامپ امروز (چهارشنبه) ۷۲۵ میلیون دلار به سازمان ملل پرداخت کرد؛ اقدامی که به کاهش بدهی سنگین آن به این سازمان کمک می‌کند و باعث می‌شود واشنگتن حق رأی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می‌شود، حفظ کند.

فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل گفت: «ما ۷۲۵ میلیون دلار از آمریکا بابت بودجه عادی سازمان ملل دریافت کردیم و روز جمعه نیز ۱۰۲ میلیون دلار بابت عملیات حفظ صلح دریافت کرده بودیم».

او افزود آمریکا همچنان ۱.۳۱۲ میلیارد دلار به بودجه عادی سازمان ملل بدهکار است، اما با پرداخت‌های اخیر، این کشور دیگر در معرض از دست دادن حق رأی خود قرار ندارد.

بر اساس ماده ۱۹ منشور سازمان ملل، اگر بدهی یک کشور عضو بابت حق عضویت از میزان پرداختی آن کشور در دو سال گذشته بیشتر شود، آن کشور حق رأی خود در مجمع عمومی را از دست می‌دهد.

سازمان ملل در سال‌های اخیر با بحران مالی جدی مواجه بوده و تأخیر کشور‌های عضو در پرداخت سهم خود، فشار زیادی بر بودجه این سازمان وارد کرده است. این بحران باعث شده سازمان ملل برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار خود با عنوان «UN۸۰» اجرا کند. در همین چارچوب، این سازمان به دنبال کاهش هزینه‌ها و اصلاح شیوه فعالیت نهاد‌های مختلف خود است.

منبع: رویترز

برچسب ها: سازمان ملل ، بدهی آمریکا ، مجمع عمومی
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