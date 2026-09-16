دویست شب از حضور حماسی و ماندگار مردم بصیر قم تا پای جان در دفاع از میهن در تقویم تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- دویست شب از آغاز تجمعات شبانه مردمی در قم همگام با سراسر ایران اسلامی می‌گذرد.حرکتی خودجوش و آگاهانه که حالا به نمادی از بصیرت و پایداری ملت ایران در برابر هجمه‌های ترکیبی دشمنان تبدیل شده است.

این تجمعات که با گذشت دویست شب همچنان با صلابت ادامه دارد، به گفته کارشناسان، عاملی تعیین‌کننده در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و اثبات پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های نظام بوده است.

آنچه در دویست شب گذشته به اثبات رسیده، این واقعیت است که مردم با درک شرایط حساس کنونی، هوشمندانه در میدان حضور یافته‌اند. این حضور آگاهانه، سدی مستحکم در برابر نفوذ و توطئه ایجاد کرده و نویدبخش پایان یافتن فتنه‌های دشمن و عبور موفقیت‌آمیز از پیچ‌های تاریخی است.

در دویستمین شب از تجمعات مردمی قم، پای صحبت مردم غیور و همیشه در صحنه قم نشستیم؛ از بانوی خانه‌داری که هر شب با فرزندانش می‌آید تا پدر شهیدی که این جوانان را بچه‌های خود می‌داند. آنچه در گفت‌وگو با این مردم به روشنی دیده می‌شود، عمق باور، بصیرت و عزمی است که پس از دویست شب، رنگ کهنگی نگرفته است.

هر شب محکم تر در میدان

یک بانوی خانه دار گفت:از شب اول تا الان هر شب اومدم. اولش فکر نمی‌کردم تا دویست شب هم مقاومت ادامه دار باشه، ولی حالا شده بخشی از زندگی‌م. بچه‌هام هم با من میان. می‌خوام یاد بگیرن که ولایت فقط یک کلمه نیست؛ باید پای آرمان‌هاش ایستاد. دشمن فکر می‌کرد با گذشت زمان مردم خسته می‌شن، ولی برعکس، ما هر شب محکم‌تر از دیشبیم.

این دویست شب ثابت کرد نسل ما پای آرمان‌های انقلاب اسلامی است

یک جوان دهه هشتادی گفت:من متولد دهه هشتادم و شاید خیلی‌ها فکر می‌کنن نسل ما از انقلاب فاصله گرفته. ولی این دویست شب ثابت کرد که جوان‌ها پای آرمان‌ها هستن. اینجا فقط شعار نمی‌دیم؛ داریم به دنیا نشون می‌دیم که ملت ایران بیداره. این تجمع‌ها درس بصیرت و آگاهی برای ماست.

مردم ثابت کردند که پای خون شهدا می‌ایستند

یک پدر شهید گفت:من یک شهید دادم، ولی این روزها حس می‌کنم همه این جوون‌ها بچه‌های من هستند. وقتی می‌بینم با چه شوری می‌آیند و شعار می دهند، دلم آروم می‌گیره. راه شهیدان زنده‌ است و این مردم ثابت کردند که پای خون شهدا می‌ایستند.و توطئه دشمن را خنثی می کنند.

وحدتی که دشمن را می ترساند

یک کسبه گفت:هر شب بعد از بستن مغازه، سریع میام میدون. اولش به عنوان یک شهروند عادی میومدم، ولی الان حس می‌کنم وظیفه‌ست. اینجا یه وحدت خاصی هست که تا حالا تجربه نکرده بودم. پیر و جوون، زن و مرد، همه با هم. این همون چیزیه که دشمن رو می‌ترسونه.

حضور آگاهانه سد محکمی در برابر دشمن است

یک بازنشسته گفت:دویست شب عدد کمی نیست. این نشون‌دهنده عمق باور مردمه. من ۳۰ سال توی کلاس درس گفتم که باید پای نظام ایستاد؛ حالا می‌بینم توی خیابون‌ها هم همین اتفاق می‌افته. این حضور آگاهانه، سد محکمی در برابر نفوذ دشمنه. به نظرم این حرکت‌ها توی تاریخ ثبت می‌شه.

در ادامه گوشه‌ای از حضور مقتدرانه و پرچم گردانی مردم مبعوث شده قم در دویستمین شب خونخواهی رهبر شهید انقلاب را در منطقه نیروگاه، میدان نبوت ببنید.