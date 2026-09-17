بارسلونا در هفته ششم لالیگا در دیداری پرگل و تماشایی با نتیجه ۷ - ۲ راسینگ سانتاندر را شکست داد و با ۱۸ امتیاز صدرنشین ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- بارسلونا در هفته ششم لالیگا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان راسینگ سانتاندر بود.

ژوائو کانسلو در دقیقه ۸ بارسلونا را پیش انداخت و رافینیا در دقیقه ۲۵ اختلاف را دو برابر کرد. ماگت گیه در دقیقه ۳۰ یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما آسیر ویلالیبره در دقیقه ۳۶ به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا بارسلونا ۳ بر یک پیش بیفتد.

رافینیا در دقیقه ۴۲ گل دوم خود و چهارمین گل بارسلونا را به ثمر رساند.

لامین یامال در دقیقه ۴۵ یک ضربه پنالتی را از دست داد.

در نیمه دوم، یاسر زبیری در دقیقه ۶۵ دومین گل سانتاندر را به ثمر رساند، اما رافینیا دو دقیقه بعد هت‌تریک خود را کامل کرد. گابریل ژسوس در دقیقه ۷۹ گل ششم را زد و لامین یامال در دقیقه ۸۹ تیر خلاص را شلیک کرد تا بارسلونا با برتری ۷ - ۲ زمین را ترک کند.

بارسلونا با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت و راسینگ سانتاندر با ۷ امتیاز در رتبه دهم باقی ماند.

همچنین دیدار لوانته و اتلتیک بیلبائو در همین هفته به دلیل بارش شدید باران و نامساعد بودن شرایط زمین به تعویق افتاد و هنوز زمان جدیدی برای برگزاری آن اعلام نشده است.