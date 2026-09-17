باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد تیم ملی امید کشورمان برابر تیم ملی امارات در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: با توجه به عدم همکاری برخی از باشگاه ها، تیم ملی امید هماهنگی لازم بین خطوط دفاع، هافبک و حمله اش نداشت. البته با ادامه بازی‌ها امیدوارم تیم ملی امید به هماهنگی لازم برسد.

حسین عبدی مجبور به استفاده از داشته های خود بوده است

او افزود: بازیکنان امید وضعیت خوبی دارند، منتهی بازیکنان به موقع در کنار هم باید به هماهنگی و هارمونی لازم برسند که به دلیل عدم همکاری باشگاه‌ها که سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است، شاهد هستیم بازیکنان دیر به تیم ملی امید اضافه می‌شوند و زمان می‌برد تا به هماهنگی برسند. با توجه به تعطیلی مسابقات لیگ برتر، بازیکنان استقلال و تراکتور بعد از بازی آسیایی خود به تیم ملی امید داده شدند وحسین عبدی هم مجبور بوده با داشته‌هایی که همراهش بوده و با بازیکنانی که تمرین کرده بود با آنها بازی با امارات را شروع کند. بازیکنانی که می‌توانستند تاثیر بازی در بازی با امارات داشته باشند، به علت دیر رسیدن به اردوی تیم ملی امید در ترکیب اصلی قرار نگرفتند.

ایران و امارات از سمت چپ حمله می کردند

رحیم پور گفت: تیم امارات خوب نبود و از همان دقایق ابتدایی مشخص بود که نفرات آنها از لحاظ فنی، جسمی و تاکنیکی از بازیکنان ایرانی بسیار عقب‌تر هستند و تک تک بازیکنان ما از اماراتی‌ها جلو بروند. هر ۲ تیم چپ حمله بودند و از سمت چپ حمله می‌کردند و تیم ایران روی ارسال‌ها زیاد کار می‌کرد که معامله گری با ارسال خوبش به شهرآبادی توانست پایه گذار گل اول تیم ملی امید شود.

شهرآبادی بازیکن جوان و آینده داری است

کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال درباره اینکه شهرآبادی در این بازی ۲ گل زد و عملکرد این بازیکن را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: شهرآبادی بازیکن خوب و آینده دار است و در کنار بقیه بازیکنان باید تلاش خود را کند تا خودش را ثابت نگه دارد. کسری طاهری هم وقتی وارد زمین مسابقه شد نشان داد بازیکن زهرداری است و تاثیر این بازیکن باعث شد که تیم ملی امید ۲ گل دیگر هم بزند. به هر حال با اضافه شدن امیر حسین حسین زاده و بازیکنانی که از استقلال آمدند، تیم ملی امید شرایط بهتری را خواهد داشت.

تیم ملی امید برای صعود نیاز به هوش و تمرکز دارد

رحیم پور درباره بازی بعدی تیم ملی امید ایران برابر تیم چین در باز یهای آسیایی گفت: ما از تیم‌های دیگر اطلاعی نداریم، همانطور که عبدی از تیم اماراتی اطلاعی نداشت و مجبور بود با احتیاط تیم را وارد زمین مسابقه کند. هر چه از بازی‌های بگذرد کادر فنی تیم ملی امید بازی‌ها را نگاه می‌کند. ازبکستان در این سال‌ها خوب پیشرفت کرده و کره جنوبی و ژاپن به طور معمول تیم‌های خوبی دارند. من فکر می‌کنم صعود تیم ملی امید از گروهش به راحتی انجام می‌شود و فقط نیاز به تمرکز و هوش دارد که ما می‌توانیم از گروه خود صعود کنیم. تک تک بازیکنان ما خوب هستند و در باشگاه‌های بزرگ بازی کردند. به هر حال بازیکنان در تعطیلات این فرصت را دارند تا به هماهنگی و هارمونی لازم برسند.

زود است درباره قهرمانی تیم ملی امید حرف بزنیم

کاپیتان سابق تیم ملی درباره اینکه به نظرش تیم ملی امید می‌تواند قهرمان بازی های آسیایی ناگویا شود، گفت: به نظرم خیلی زود است که درباره قهرمانی تیم ملی امید صحبت کنیم. تیم‌هایی مثل ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان به دنبال کسب مدال طلا هستند و قاعدتا باز یها سخت خواهد بود. به هر حال باید مسابقات مقدماتی به پایان برسد و بعد از آن عملکرد تیم ملی امید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

او در پایان گفت: امیدوارم تیم ملی امید به هارمونی و هماهنگی لازم برسد و بازیکنانی که دیر به اردو رسیدند، شرایط خوبی را پیدا کنند و آنها با شرایط کشورخودشان را وفق بدهند.

او در پایان گفت: امیدوارم تیم ملی امید به شرایط ایده آل و هماهنگی بین بازیکنان برسد. نفراتی که دیر به اردوی تیم ملی رسیدند با استراحتی که انجام دادند و برابر تیم ملی امارات بازی نکردند شرایط خوبی را پیدا کردند و با شرایط کشور میزبان هماهنگ شدند. ان شا الله تیم ملی امید هماهنگ‌تر و با ظرفیت بالا در بازی بعدی مشاهده کنیم که ارزیابی اصلی ما باید در بازی بعدی با ترکیب بازیکنانی که به تیم ملی امید اضافه شدند باشد، تا شرایط خوبی را داشته باشند.