باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نبی الله باقری‌ها پیشکسوت تیم فوتبال تراکتور در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بزرگترین اتفاقی که در تیم تراکتور در این یکی، ۲ سال رخ داده که هیچ وقت سابقه نداشته، از بازیکن سالاری گذشته و این موضوع از دست مدیریت باشگاه خارج شده است. جنجالی که خداداد عزیزی در بازی با گل گهر به راه انداخت و مدیران باشگاه تراکتور هم از او دفاع کردند، باید اسم باشگاه را از فرهنگی در بیاورند و فقط باشگاه ورزشی باشند.

او افزود: وقتی باشگاهی واژه فرهنگی را در ابتدای نام خود می‌گذارد باید یکسری آیتم‌ها را رعایت کند. متاسفانه وضعیت تراکتور از بازیکن سالاری هم گذشته و مدیران باشگاه نمی‌توانند یکسری از بازیکنان را کنترل کنند و آن قدر به آنها بی جهت میدان و فضا دادند که از دستشان در رفته است و اتفاقات بدی در باشگاه تراکتور می‌افتد که زیبنده این باشگاه و فوتبال ما نیست.

باقری‌ها درباره فحاشی خداداد عزیزی در بازی با گل گهر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من با عزیزی یک سال در عقاب تهران هم باشگاهی بودم. اینکه عزیزی جزو نوابغ فوتبال ما بوده است، شکی در آن وجود ندارد. اما او با این همه سابقه و وجهه نمی‌تواند رفتار مناسب از خود بروز بدهد و رفتارش غیر متعارف است.چرا باشگاه ها، برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های ما تمایل به برقراری ارتباط با این فرد را دارند. ما نباید همه تقصیر‌ها را گردن خداداد عزیزی بگذاریم. وقتی عزیزی رفتار غیر متعارف دارد همه پشت او می‌ایستند و و این باعث می‌شود که او بیشتر این رفتار‌های خارج از عرف را نشان بدهد.

او ادامه داد: خداداد عزیزی بزرگ فوتبال ایران بوده است و ما باید یک جا‌هایی به او کمک کنیم و یک مدت از او نام برده نشود و اصلا در فوتبال ایران یک مدت نباشد تا او را برای فوتبال ایران حفظ کنیم. عزیزی شاید نداند که چه اتفاقی برای وجهه ورزشی اش می‌افتد. برخی از باشگاه‌های ما برای نتیجه گرفتن به یک نوع افراد و این گفتار نیاز دارند تا با ایجاد حواشی و ناسزا گفتن نتیجه بگیرند.

پیشکسوت تراکتور درباره اینکه بیرانوند باید به خدمت سربازی برود، گفت: ما در اوج فوتبالمان به سربازی رفتیم و نتوانستیم عضو باشگاه بزرگ ورزشی شویم. مگر بیرانوند از بقیه ورزشکاران ما سرتر است که نمی‌خواهد به سربازی برود. اگر واقعا بیرانوند سربازی اش فرا رسیده است باید به خدمت سربازی برود و هیچ آپشن و امتیازی برایش قائل نشوند. مگر همین آقایان نمی‌گویند که ما سرباز وطن هستیم و برای این وطن می‌جنگیم و این گوی و میدان است و باید به سربازی بروند. سربازی یک امر متعارف برای همه جوانان است، اما بیرانوند به دنبال لابی کردن هست تا به سربازی نرود. یکسری از فوتبالیست‌ها خودشان را نسل طلایی فوتبال می‌دانند، اما از نظر مردم این‌ها نسل طلایی نیستند.

باقری‌ها درباره اینکه اشتباه شجاع خلیل زاده باعث گل خوردن تراکتور برابر تیم شباب الاهلی شد، گفت: اشتباه جزیی از فوتبال است و من نمی‌خواهم درباره این موضوع صحبت کنم. به نظرم یکی از دلایلی که کیفیت فوتبال شجاع دارد پایین می‌آید این است که به همه چیز کار دارد. حالا لطف خداوند شامل شجاع شده و او کاپیتان تراکتور شده است، اما او باید کاری کند تا در ذهن مردم ماندگار شود و تمرکز در بازی اش کند و مناعت طبع داشته باشد. تا زمانی که شجاع به همه گیر می‌دهد و بدهکار زمین و زمان است، تمرکزش را از دست می‌دهد و آن اشتباه را در بازی با شباب مرتکب می‌شود و تیم تراکتور گل می‌خورد. به نظرم اینها زنجیر وار به هم ربط دارد و این اتفاقات در تراکتور می‌افتد.