علی قلی زاده لژیونر فوتبال کشورمان نمی‌تواند در نقل و انتقالات زمستانی به پرسپولیس بپیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که شایعاتی مبنی برجذب علی قلی زاده بازیکن ایرانی شاغل در لیگ لهستان توسط پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی مطرح شده است، اما این موضوع صحت ندارد و  سرخپوشان برنامه ای برای جذب این بازیکن ندارند. 

قلی‌زاده که تا پایان فصل با باشگاه لخ پوزنان قرارداد دارد، چندی پیش با مصدومیت شدیدی مواجه شد و تحت عمل جراحی رباط صلیبی قرار گرفت. این آسیب‌دیدگی باعث شد او ابتدای فصل و همچنین جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست بدهد.

از سوی دیگر، قلی‌زاده در زمره بازیکنان مشمول خدمت سربازی در تیم ملی است و در صورت بازگشت به فوتبال ایران، در صورتی که نتواند از معافیت یا کفالت استفاده کند، برای ادامه فعالیت فوتبالی خود باید در یک تیم نظامی به میدان برود.

با توجه به این شرایط، حتی در صورت مطرح شدن بحث بازگشت قلی‌زاده به فوتبال ایران، حضور این بازیکن در پرسپولیس در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل امکان‌پذیر نخواهد بود و شایعه مطرح‌شده درباره انتقال او به جمع سرخپوشان، فعلاً مبنایی ندارد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، علی قلی زاده
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