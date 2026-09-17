۱۰ بازیکن پرسپولیس در انتهای فصل جاری قراردادشان به پایان می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی  با هدایت مهدی تارتار عملکرد خوبی در فصل جاری داشته است، که  در پایان فصل با چالش پایان قرارداد برخی از بازیکنان شاخص خود مواجه خواهد شد.  

گفته می‌شود ۱۰ بازیکن پرسپولیس از جمله  پیام‌نیازمند، امیررضا رفیعی، حسین کنعانی زادگان، دنیل‌گرا، مارکوباکیچ، یاسین‌سلمانی، اورونوف، تیوی بیفوما، ایگور سرگیف و علی علیپور در پایان فصل قراردادشان به پایان می‌رسد.

به هر حال به نظر می‌رسد جدایی دنیل گرا و مارکو باکیچ در نیم فصل قطعی است. همچنین احتمال دارد که  اورونوف قراردادش را با سرخپوشان تمدید کنند. در مورد بقیه بازیکنان هم هنوز چیزی مشخص نیست.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته، باشگاه پرسپولیس قصد دارد که مذاکرات خود را با بازیکنانی که قراردادشان در انتهای  فصل به پایان می‌رسد شروع کند تا آنها را حفظ کند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکنان پرسپولیس ، نقل و انتقالات تیم
خبرهای مرتبط
برای آسمان آبی ستاره بساز؛
سهراب، اسم رمز آبی‌ها برای رستم شدن
سازمان لیگ و تصمیم‌های رفاقتی در برنامه ریزی لیگ؛
آیا بهاروند در تعویق بازی پرسپولیس _ خیبر نقش داشت؟
خدمت سربازی مانعی برای پرسپولیسی شدن قلی زاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیروزی ارزشمند بنفیکا در سن سیرو/ ساندرلند پس از ۵۳ سال در اروپا برنده شد + فیلم
کامبک رویایی برایتون تئاتر رویاها را به آتش کشاند
پیروزی تیم‌های ملی شطرنج زنان و مردان ایران در دور اول المپیاد جهانی سمرقند
بارسلونا ۷ - ۲ راسینگ سانتاندر/ جشنواره گل آبی اناری‌ها در نیوکمپ + فیلم
اتلتیکومادرید ۴ - ۰ اوساسونا/ کولاک اتلتیکو در متروپولیتانو
خداداد عزیزی مدتی دور از فوتبال باشد/ هیچ امتیازی برای سربازی بیرانوند قائل نشوند
خدمت سربازی مانعی برای پرسپولیسی شدن قلی زاده
رونمایی از پایان قرارداد ۱۰ پرسپولیسی در انتهای فصل
تیم ملی امید برای صعود نیاز به هوش و تمرکز دارد/ زود است درباره قهرمانی صحبت کنیم
درخشش شهرآبادی از پرسپولیس به تیم ملی امید رسید
آخرین اخبار
درخشش شهرآبادی از پرسپولیس به تیم ملی امید رسید
رونمایی از پایان قرارداد ۱۰ پرسپولیسی در انتهای فصل
خدمت سربازی مانعی برای پرسپولیسی شدن قلی زاده
خداداد عزیزی مدتی دور از فوتبال باشد/ هیچ امتیازی برای سربازی بیرانوند قائل نشوند
تیم ملی امید برای صعود نیاز به هوش و تمرکز دارد/ زود است درباره قهرمانی صحبت کنیم
بارسلونا ۷ - ۲ راسینگ سانتاندر/ جشنواره گل آبی اناری‌ها در نیوکمپ + فیلم
پیروزی ارزشمند بنفیکا در سن سیرو/ ساندرلند پس از ۵۳ سال در اروپا برنده شد + فیلم
کامبک رویایی برایتون تئاتر رویاها را به آتش کشاند
پیروزی تیم‌های ملی شطرنج زنان و مردان ایران در دور اول المپیاد جهانی سمرقند
اتلتیکومادرید ۴ - ۰ اوساسونا/ کولاک اتلتیکو در متروپولیتانو
سایپا در خانه برد/ نفت مسجد سلیمان با پاشازاده طوفان بپا کرد
دلافوئنته تا ۲۰۳۰ در اسپانیا ماندگار شد
ملی پوشان ۹ تیم اعزامی کشورمان وارد آیچی ناگویا شدند
نوروزی ناظر آنتی دوپینگ و پزشکی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد
پیاتزا: المپیک لس‌آنجلس برای من رویا نیست؛ هدف است
علوی: اعضای فدراسیون فوتبال پاداش جام جهانی را عودت دادند/ قرارداد آقای قلعه نویی سفید است + فیلم
معادله جناح راست استقلال تغییر می‌کند؟
بعد از شاهکار بصره؛ استقلال با چه ترکیبی به مصاف تراکتور می‌رود؟
مرگدری‌نژاد رئیس هیأت پارادوومیدانی گلستان شد
چالش بزرگ بختیاری‌زاده پس از برد بزرگ؛ حفظ فرم استقلال در ادامه فصل
مرحله یازدهم تمرینات تیم ملی اسکیت‌بُرد برگزار شد
بختیاری زاده: استقلال باید قهرمان معرفی شود/ محرومیت از میزبانی یکی از مشکلات نمایندگان ایران است
آغاز اردوی آماده‌سازی والیبال ایران در توسو برای بازی‌های آسیایی
فهرست تیم ملی واترپلو ایران اعلام شد
تکذیب ارقام نجومی در تمدید قرارداد قلعه‌نویی
رقابت پانزده تیم در مسابقات دستجات آزاد کشوری اینلاین هاکی دختران
چین به نیمه‌نهایی بسکتبال آسیا رسید
سرمربی تیم ملی بسکتبال: با کنترل هیجان، بحرین را شکست دادیم
حضور دو ملی‌پوش بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران