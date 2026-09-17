باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با هدایت مهدی تارتار عملکرد خوبی در فصل جاری داشته است، که در پایان فصل با چالش پایان قرارداد برخی از بازیکنان شاخص خود مواجه خواهد شد.

گفته می‌شود ۱۰ بازیکن پرسپولیس از جمله پیام‌نیازمند، امیررضا رفیعی، حسین کنعانی زادگان، دنیل‌گرا، مارکوباکیچ، یاسین‌سلمانی، اورونوف، تیوی بیفوما، ایگور سرگیف و علی علیپور در پایان فصل قراردادشان به پایان می‌رسد.

به هر حال به نظر می‌رسد جدایی دنیل گرا و مارکو باکیچ در نیم فصل قطعی است. همچنین احتمال دارد که اورونوف قراردادش را با سرخپوشان تمدید کنند. در مورد بقیه بازیکنان هم هنوز چیزی مشخص نیست.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته، باشگاه پرسپولیس قصد دارد که مذاکرات خود را با بازیکنانی که قراردادشان در انتهای فصل به پایان می‌رسد شروع کند تا آنها را حفظ کند.