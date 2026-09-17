مهاجم جوان پرسپولیس روند رو به رشد خود را در تیم ملی امید هم ادامه داد و در بردن امارات تاثیرگذار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - زمانی که  باشگاه پرسپولیس پوریا شهر آبادی مهاجم جوان گل گهر را به خدمت گرفت، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که این جوان رعنا بتواند در تیم بزرگ پرسپولیس بدرخشد، اما او فصل فوق العاده‌ای را سپری کرد.  

شهرآبادی در هر ۶ دیدار پرپسولیس به عنوان مهره جانشین به کار گرفته شد، اما در همان ۱۳۰ دقیقه، ۲ گل وارد دروازه استقلال خوزستان و ذوب آهن کرد تا نشان بدهد لایق زمان بیشتری است و باید بیش از قبل مورد توجه فوتبالدوستان قرار بگیرد.  

او حالا در تیم ملی امید هم یک مهره تاثیرگذار و مهم است و توسط حسین عبدی برای نخستین بار طی این فصل طعم حضور فیکس را چشید و باز هم موفق به زدن گل برابر تیم ملی امید امارات شد تا حالا با ۳ گل و یک اثر گذاری مستقیم، عملکرد فوق العاده‌ای را در تنها ۸ بازی رسمی در این فصل برجای بگذارد.  

به هر حال شهرآبادی بازیکن جوانی هست و جای پیشرفت هنوز دارد و باید بیشتر تلاش کند تا همچنان روند رو به رشد خود را ادامه بدهد و یکی از مهره‌های تاثیرگذار در تیم ملی بزرگسالان شود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم ملی امید
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