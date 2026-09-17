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دویستمین شب حماسه اجتماع مردمی در گرگان

دویستمین شب حماسه اجتماع مردمی در گرگان
عکاس حسین رجنی
تاریخ انتشار ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ ۰۷:۱۶
کد خبر
۹۱۳۰۰۰۷
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دویستمین شب اجتماعات مردمی، شامگاه چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با شهدا و تأکید بر وحدت و همبستگی ملی در شهر گرگان برگزار شد. همزمان با گذشت ۲۰۰ شب از برگزاری تجمعات شبانه، مردم گرگان بار دیگر با حضور در این برنامه‌ها بر تداوم همراهی و حضور خود تأکید کردند. تداوم ۲۰۰ روزه حضور آگاهانه و میدانی مردم ایران در آوردگاه‌های اجتماعی و مذهبی، بازتعریف نوینی از پیوند امت و امام، کارآمدی قدرت نرم و ناکام‌سازی جنگ ترکیبی دشمن است. پایان ۲۰۰ روز حضور آگاهانه و مداوم در میدان، نقطه ختام این مسیر نیست؛ بلکه نقطه عزیمت و آغازی بر فصل نوینی از خودآگاهی تمدنی، هویت‌خواهی دینی و بازتولید اقتدار ملی در تاریخ معاصر ایران اسلامی است

دویستمین شب حماسه اجتماع مردمی در گرگان

دویستمین شب اجتماعات مردمی، شامگاه چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با شهدا و تأکید بر وحدت و همبستگی ملی در شهر گرگان برگزار شد. همزمان با گذشت ۲۰۰ شب از برگزاری تجمعات شبانه، مردم گرگان بار دیگر با حضور در این برنامه‌ها بر تداوم همراهی و حضور خود تأکید کردند. تداوم ۲۰۰ روزه حضور آگاهانه و میدانی مردم ایران در آوردگاه‌های اجتماعی و مذهبی، بازتعریف نوینی از پیوند امت و امام، کارآمدی قدرت نرم و ناکام‌سازی جنگ ترکیبی دشمن است. پایان ۲۰۰ روز حضور آگاهانه و مداوم در میدان، نقطه ختام این مسیر نیست؛ بلکه نقطه عزیمت و آغازی بر فصل نوینی از خودآگاهی تمدنی، هویت‌خواهی دینی و بازتولید اقتدار ملی در تاریخ معاصر ایران اسلامی است
۲۶ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۶
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برچسب ها: مازندران ، گلستان ، گرگان ، تجمعات شبانه
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