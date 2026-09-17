شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور بی سابقه مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دویست شب حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی مردمانی است که نشان دادند، پای کار انقلاب و آرمانهای بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است. حضوری که نشان دادعشق به ایران سربلند و آزاد تا ابد در دلها زنده است.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی
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