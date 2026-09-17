شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور بی سابقه مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دویست شب حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی مردمانی است که نشان دادند، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است. حضوری که نشان دادعشق به ایران سربلند و آزاد تا ابد در دل‌ها زنده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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