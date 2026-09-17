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آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی کرکوک + فیلم

گزارش‌های میدانی از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در یک انبار مواد نفتی در شمال عراق خبر می‌دهند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک انبار مواد نفتی در شمال عراق رخ داد.

این حادثه در تأسیسات نفتی کرکوک رخ داده و تیم‌های امدادی برای مهار آتش در محل حضور دارند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت حادثه و میزان خسارت منتشر نشده است.

 

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