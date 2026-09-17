باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی سبزی رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پرونده نگهداری و فروش ۱۲۰ کیسه کود یارانه‌ای اوره به ارزش یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال، در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و علاوه بر ضبط کود‌های کشف‌شده، متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

سبزی تأکید کرد: برخورد قانونی با تخلفات مربوط به کالا‌های یارانه‌ای با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از عرضه خارج از ضوابط این کالا‌ها انجام می‌شود.

ضبط ۷ دستگاه ماینر قاچاق در قزوین با حکم تعزیرات حکومتی

سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پرونده نگهداری هفت دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این تجهیزات در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک منزل مسکونی کشف و توقیف و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رزاقی ادامه داد: با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی محرز و شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط هفت دستگاه ماینر کشف‌شده، متخلفان را به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

منبع: تعزیرات حکومتی قزوین