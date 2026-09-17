باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «ناصر قلینیا»، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی جادههای کشور صبح پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، نیمهسنگین است.
وی افزود: در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال نیز در محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیمشهر و احمدآباد مستوفی نیز با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
سرهنگ قلینیا همچنین از ترافیک نیمهسنگین در محور شهریار-تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، خبر داد.
وی درباره محورهای مسدود نیز اظهار کرد: محور غیرشریانی طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه مسدود است.