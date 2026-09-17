برای بازسازی شهری هرمزگان کارگروه ویژه هرمزگان در شورای عالی استان ها راه اندازی می شود.

 
باشگاه خبرنگاران جوان- موسی الرضا حاجی بگلو درئیس شورای عالی استان ها  در بندرعباس گفت: به دنبال راه اندازی کارگروه ویژه‌ای در شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار و اعضای شورای شهر بندرعباس هستیم تا از منابع ملی برخی مشکلات شهری پس از جنگ استفاده کرد.
 
وی گفت: اختصاص منابع برای بازسازی بافت های فرسوده هرمزگان نیز بزودی آغاز می شود.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به پیگیری مدیریت یکپارچه شهری افزود: باید خدمات شهری شامل، آب، برق، گاز و دیگر خدمات شهری را به خود مردم واگذار کرد.
 
حاجی بگلو گفت: یکی از رویکردهای اصلی در شورای ششم تقویت محله گرایی و اختصاص بودجه ویژه هر محله است.
برچسب ها: شورای عالی استان ها ، هرمزگان
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