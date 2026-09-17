باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشبینی و الگوهای جوی، فعالیت امواج تراز میانی جو و افزایش گرادیان فشاری، منجر به ایجاد شرایط ناپایدار جوی در استان خواهد شد.
وی افزود:این سامانه بارشی که از جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز میکند، تا یکشنبه ۲۹ شهریورماه تداوم خواهد داشت.
قربانپور با بیان اینکه ، پدیده غالب این سامانه شامل رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گردوخاک خواهد بود گفت: در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ و تندبادهای لحظهای نیز دور از انتظار نیست، وزش باد شدید تمامی مناطق استان را در بر میگیرد، در حالی که رگبار باران عمدتاً نیمه شمالی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی استان درخصوص مخاطرات این سامانه یادآور شد: در مدت فعالیت این سامانه احتمال آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، احتمال خسارت به سازههای موقت و بناهای نیمهکاره به دلیل تندبادهای لحظهای، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد که اقدامات پیشگیرانه را می طلبد.
وی تصریح کرد: توصیه می شود در مدت فعالیت این سامانه، دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم را داشته باشند، شهروندان از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها و از فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند ، از سفرهای غیرضروری پرهیز شده و در ترددهای شهری و جادهای احتیاط کامل صورت گیرد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی توسط بهرهبرداران اتخاذ شود.