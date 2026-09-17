دویستمین شب تجمعات مردمی، میدان انقلاب تهران را بار دیگر به صحنه حضور و همدلی مردم ایران تبدیل کرد؛ از پرچم‌های ایران و حضور خانواده‌ها تا نورافشانی و همخوانی سرود‌های ملی و مذهبی، قاب‌های این شب روایتگر تداوم حضوری بود که پس از دویست شب همچنان در میدان ادامه دارد. دویست شب، روایت تداوم حضور یک مردم مقاوم است. از روز‌های نخست جنگ تا به امروز، خیابان‌های بسیاری از شهر‌های ایران در ساعات شب شاهد حضور با شکوه مردمی بوده‌اند که با وجود فشار‌های ناشی از جنگ و دشواری‌های زندگی، صحنه را ترک نکرده‌اند. اکنون خیابان‌های تهران درحالی دویستمین شب مقاومت و پایداری در راه آرمان‌های ایران اسلامی را پشت سر می‌گذارد که مردم بر حفظ یاد شهدا، حمایت از نیرو‌های مسلح و دفاع از امنیت و تمامیت ایران تاکید دارند.