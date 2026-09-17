مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم روسیه و ایران را با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مجلس نمایندگان آمریکا طرح موسوم به «قانون تحریم روسیه و ایران به ابتکار لیندسی گراهام» را با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف تصویب کرد و این طرح اکنون برای امضای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید ارسال شده است.

این طرح بخش‌های انرژی و دفاعی روسیه را هدف قرار می‌دهد و به ترامپ اختیار می‌دهد تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر واردکنندگان عمده انرژی روسیه اعمال کند.

مجلس سنای آمریکا نیز ماه گذشته این طرح را با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف تصویب کرده بود.

این طرح نخستین‌بار در سال ۲۰۲۵ از سوی لیندسی گراهام و شماری از سناتورهای آمریکایی مطرح شد و هدف آن افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و ایران بود. 

با وجود مطرح شدن طرح در سال ۲۰۲۵، رأی‌گیری نهایی برای مدت طولانی به تعویق افتاد. رویترز گزارش داده است که دولت ترامپ در ابتدا با اعمال تحریم‌های جدید از سوی کنگره موافق نبود و همین موضوع در روند تصویب طرح تأخیر ایجاد کرد. در نهایت، طرح در تابستان ۲۰۲۶ در سنا به جریان افتاد.

منبع:‌ای بی سی نیوز

برچسب ها: تحریم ایران و روسیه ، مجلس نمایندگان آمریکا
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