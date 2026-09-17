دادستان جاسک گفت:از یازدهم تا پایان هر ماه به مدت ۲۰ روز سهمیه ۴۰ لیتر از کارت آزاد جایگاه برای وسایل نقلیه اختصاص می یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد پارسانیا دادستان جاسک گفت: ساعت عرضه سوخت همان روال سابق بوده و از ابتدای صبح تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد دارد و نوبتدهی به صورت زوج و فرد نیز طبق روال انجام میشود.
دادستان عمومی و انقلاب جاسک، گفت: توقیف خودروها، ابطال کارت سوخت شخصی، کنترل و نظارت از طریق پلاکخوانها و سایر نظارتها و سختگیریهای قبلی همچنان به قوت خود باقی است.
پارسانیا افزود: نظارتها تشدید خواهد شد و با متخلفان برابر مقررات برخورد قاطع صورت میگیرد.
وی گفت: از یکم تا دهم هر ماه نیز سوختگیری با کارت شخصی به روال عادی انجام خواهد شد و کارت آزاد جایگاه نیز طبق روال سابق ۲۰ لیتر سوخت توزیع خواهد کرد.