وزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود طراحی دشمنان برای ایجاد کمبود مواد غذایی، با همت تولیدکنندگان و مدیریت اجرایی، کالاهای اساسی به وفور در کشور تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه، در هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان اظهار کرد: حدود دوسوم انگور تولیدی آذربایجانشرقی در شهرستانهای ملکان و لیلان تولید میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای این منطقه در صنعت باغبانی است.
تمرکز دولت بر سودآوری کشاورزی
نوری با بیان اینکه دغدغه اصلی کشاورزان فروش محصول است، تصریح کرد: سیاستگذاری دولت چهاردهم بر این محور استوار است که فعالیت در بخش کشاورزی و باغداری به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل شود.
وی افزود: در دو سال گذشته، قیمتگذاریها و اقدامات حمایتی با اولویت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهرهمندی کشاورزان از دسترنج خود انجام شده است.
دیپلماسی برای رونق صادرات
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم ایجاد بازارهای هدف برای محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی از تمامی ظرفیتهای دیپلماسی خارجی برای تسهیل فروش و صادرات محصولات کشاورزی، بهویژه «کشمش»، استفاده خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند از بازارهای بینالمللی بهرهمند شوند.
امنیت غذایی؛ رکن تابآوری ملی
نوری قزلجه، با اشاره به شرایط دشوار کشور در سالهای اخیر و مقابله با فشارهای اقتصادی، امنیت غذایی را یکی از پایههای اساسی ایستادگی دانست. وی گفت: با وجود طراحی دشمنان برای ایجاد کمبود مواد غذایی، با همت تولیدکنندگان و مدیریت اجرایی، کالاهای اساسی به وفور در کشور تأمین شده است.
وی از تلاش تولیدکنندگان برای تأمین امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و برگزاری جشنوارههایی نظیر «انگور و دوشاب ملکان» را عاملی برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه دانست.
هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی و فعالان بخش کشاورزی برگزار میشود.
منبع تسنیم