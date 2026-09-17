باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کارگروه آرد و نان استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت ساماندهی زنجیره تأمین، مدیریت بهینه مصرف و صیانت از سفره مردم برگزار شد و در این نشست، تصمیمات قاطع و جدیدی برای انتظام‌بخشی به فعالیت نانوایی‌های آزادپز، انسداد روزنه‌های انحراف آرد یارانه‌ای و پایش کیفی نان اتخاذ شد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اعلام سقف ۳۰۰ کیسه‌ای برای سهمیه ماهانه نانوایی‌های آزادپز، از تشدید نظارت‌ها بر زنجیره توزیع آرد، ممنوعیت عرضه نامحدود نان به کسب‌وکار‌ها و ارجاع پرونده ۸ واحد متخلف دانه‌درشت به تعزیرات حکومتی خبر داد.

نادیا صداقت در تشریح مصوبات این نشست اظهار داشت: با توجه به ضرورت مدیریت هوشمند منابع و شرایط کشور در حوزه تأمین گندم، نظارت همه‌جانبه بر چرخه توزیع و پخت آرد در صدر اولویت‌های اجرایی استان قرار دارد و بر همین اساس، از ابتدای ماه آینده، سقف سهمیه آرد تخصیصی به هر واحد نانوایی آزادپز حداکثر ۳۰۰ کیسه در ماه خواهد بود.

وی با تأکید بر شفافیت مالی و ردگیری دقیق عرضه نان افزود: تمامی واحد‌های آزادپز موظف هستند فرایند عرضه نان را از بستر سامانه نانی‌نو و با نرخ مصوب انجام دهند و لیست این واحد‌ها به همراه جدول قیمت مصوب در اختیار بانک سپه قرار می‌گیرد تا بارگذاری‌های سیستمی جهت نظارت دقیق بانکی و تراکنشی عملیاتی شود.

صداقت در پاسخ به دغدغه برخی صنف‌ها درباره تعدیل سهمیه‌ها تصریح کرد: کاهش سهمیه برخی نانوایی‌ها به منزله حذف آنان از چرخه خدمت نیست، بلکه آرد مازاد با سازوکاری عادلانه به نانوایی‌های جدیدالتأسیس واگذار می‌شود و همچنین متقاضیان راه‌اندازی نانوایی‌های جدید باید پیش از هرگونه اقدام، سهمیه‌های قطعی و ابلاغی را مدنظر قرار دهند، زیرا پس از صدور مجوز و آغاز فعالیت، هیچ‌گونه افزایشی در سهمیه اعمال نخواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عدم جذب بخشی از سهمیه‌های مصوب گفت: از مجموع ۶۰۰ تن سهمیه اختصاص‌یافته به واحد‌های آزادپز، ۱۲۹ تن آرد خریداری نشده باقی مانده که علت‌یابی و تعیین تکلیف این عدم جذب به‌طور جدی در دستور کار بازرسی قرار گرفته است.

وی با اعلام خط قرمز کارگروه در برابر تخلفات صنفی و فعالیت‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت نانوایی‌های فاقد پروانه اکیداً ممنوع و غیرقانونی است و همچنین بر اساس مصوبات بالادستی، هیچ‌گونه مجوزی برای احداث «مجتمع‌های نان» در استان صادر نمی‌شود و علاوه بر این، در صورت ثبت بیش از ۵ بار تخلف برای هر نانوایی، پروانه کسب آن واحد بدون اغماض لغو و واحد مذکور پلمب خواهد شد.

ساماندهی فروش نان به رستوران‌ها و تایید سلامت گندم استان

این مقام مسئول با اشاره به جلوگیری از خروج غیرمتعارف نان از دسترس عموم مردم گفت: فروش فله‌ای، آزاد و نامحدود نان به اصناف و مراکزی نظیر رستوران‌ها، فست‌فود‌ها و کافه‌ها ممنوع است و این قبیل واحد‌ها باید ابتدا در سامانه تعریف‌شده در فرمانداری شهرستان متبوع خود ثبت‌نام کرده و صرفاً از طریق «کارت ویژه خرید نان» و از نانوایی‌های مشخص‌شده، سهمیه مورد نیاز خود را دریافت کنند.

صداقت همچنین به وضعیت کیفی آرد تولیدی استان پرداخت و تأکید کرد: آزمایش‌های مستمر و دقیق، سلامت و کیفیت مطلوب گندم و آرد کهگیلویه و بویراحمد را تأیید کرده است و به منظور اطمینان‌بخشی مضاعف، در یک دوره سه‌ماهه نمونه‌های آرد استان با آرد و نان استان اصفهان مورد سنجش تطبیقی قرار گرفته که نتایج تحلیلی آن به‌زودی اعلام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری از برخورد عبرت‌آموز با متخلفان سابقه‌دار خبر داد و گفت: پرونده ۸ واحد نانوایی که در طول سه سال گذشته بیشترین حجم تخلف و انحراف را در کارنامه داشته‌اند، به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. برخورد قانونی با این واحد‌ها از کسر دائمی سهمیه تا اشد مجازات یعنی ابطال کامل پروانه فعالیت خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: به‌منظور برقراری عدالت توزیعی و جلوگیری از تضییع حقوق ساکنان روستاها، فرایند صحت‌سنجی و پایش میدانی سرانه آرد اختصاص‌یافته به تمامی مناطق روستایی استان نیز به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید.