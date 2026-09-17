برخورد کامیون بنز با یک دستگاه اتوبوس مسافربری متوقف در آزادراه ساوه ـ تهران، ۳ کشته و ۹ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه گفت: برخورد کامیون بنز با یک دستگاه اتوبوس مسافربری متوقف در آزادراه ساوه ـ تهران، ۳ کشته و ۹ مصدوم برجا گذاشت. این حادثه در کیلومتر ۱۸ آزادراه ساوه ـ تهران و در پی برخورد یک دستگاه کامیون بنز با اتوبوس مسافربری رخ داد.

ابراهیم دری افزود: اتوبوس مسافربری به علت نقص فنی در شانه راه متوقف بود که از عقب با کامیون برخورد کرد.
 
وی ادامه داد: در این حادثه راننده و دو نفر از سرنشینان اتوبوس در دم جان باختند و ۹ نفر دیگر مصدوم و برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند که حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
 
کارشناس پلیس راه ساوه ـ تهران نیز علت این حادثه را خواب‌آلودگی راننده کامیون و برخورد از عقب با اتوبوس متوقف اعلام کرد.
 
این اتوبوس حامل مسافر بود و از همدان به مقصد تهران در حال حرکت بود.
منبع صداوسیما 
برچسب ها: تصادف رانندگی ، حادثه
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