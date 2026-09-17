باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نخستین «شب فرهنگی فوتبال استان کرمان» با اشاره به اهمیت فرهنگ در فوتبال اظهار کرد: همه باشگاه‌ها عنوان فرهنگی ـ ورزشی دارند، اما در عمل برد و باخت در اولویت قرار گرفته و مسائل فرهنگی گاهی تحت‌الشعاع نتیجه مسابقات قرار می‌گیرد.

فوتبال فقط ۹۰ دقیقه و نتیجه نیست

وی افزود: وقتی اشتباهی در نتیجه یا داوری یک مسابقه رخ می‌دهد، مسائل فرهنگی به حاشیه می‌رود؛ در حالی که فوتبال علاوه بر رقابت، ظرفیت بزرگی برای کار فرهنگی دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اقدامات باشگاه‌ها برای تقویت فضای فرهنگی مسابقات، انتشار پوستر‌های فرهنگی پیش از بازی‌ها را از جمله این اقدامات دانست.

حضور بانوان و تغییر فضای ورزشگاه‌ها

تاج حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را گامی مؤثر در خانوادگی‌تر شدن فضای مسابقات دانست و تصریح کرد: تلاش مجموعه فوتبال این است که محیط ورزشگاه‌ها روزبه‌روز امن‌تر، فرهنگی‌تر و خانوادگی‌تر شود و در این مسیر همچنان به اقدامات بیشتری نیاز داریم.

کرمان؛ یکی از قطب‌های فوتبال کشور

وی با اشاره به ظرفیت‌های فوتبال استان کرمان گفت: کرمان با داشتن دو تیم در لیگ برتر و تیم‌های قدرتمند در فوتبال بانوان، فوتسال و فوتبال ساحلی، جایگاه مهمی در فوتبال کشور دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به ظرفیت فوتبال ساحلی ایران، بر حمایت ویژه از این رشته و فوتسال تأکید کرد و گفت: فوتبال ساحلی ایران در سطح جهان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و برای حفظ و ارتقای این جایگاه باید سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتری صورت گیرد.