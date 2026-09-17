باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عبداللهی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: توسعه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی، استفاده دقیق از داده‌های آماری و کاهش مراجعات حضوری مردم، از جمله محور‌هایی است که با جدیت در دادگستری خراسان جنوبی دنبال می‌شود.

او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از عملکرد دادگستری استان در سال ۱۴۰۴ و پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، افزود: در این مدت، شاخص نرخ رسیدگی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و موجودی پرونده‌ها نیز کاهش یافته است.

عبداللهی ادامه داد: تعداد پرونده‌های مسن استان از ۵۳۶ فقره به ۴۶۵ فقره کاهش یافته و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و ساماندهی شعب در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک، بیان کرد: در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۲۳ هزار دادگاه برخط در استان برگزار شده و امکان برگزاری جلسات برخط با اشخاص حاضر در خارج از کشور نیز فراهم شده است.

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او کاهش حدود ۳۹ درصدی مراجعات حضوری مردم به حوزه‌های قضایی استان را از نتایج توسعه خدمات الکترونیک دانست و تصریح کرد: هر اقدامی که موجب شود مردم برای دریافت خدمات قضایی کمتر به صورت حضوری مراجعه کنند، در چارچوب ضوابط قانونی، باید مورد حمایت و توسعه قرار گیرد؛ چراکه هدف اصلی از هوشمندسازی، تسهیل خدمت‌رسانی و حفظ وقت و هزینه مردم است.

او با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری، مزایده‌های الکترونیکی، اجراییه‌های هوشمند چک و ساماندهی بایگانی‌ها، عنوان کرد: فناوری اطلاعات زمانی ارزشمند است که آثار آن در کیفیت خدمت‌رسانی، سرعت فرآیندها، کاهش مراجعات و رضایتمندی مردم نمایان شود.

عبداللهی با اشاره به گزارش عملکرد حوزه فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان گفت: در پنج ماهه نخست امسال میزان رضایتمندی ثبت‌شده از خدمات دستگاه قضایی استان به حدود ۷۳ درصد رسیده و در همین مدت، زمان ارجاع دادخواست، رسیدگی به لوایح و فرآیند‌های مرتبط با برخی خدمات قضایی نیز کاهش یافته است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در حوزه اجرای احکام نیز حدود ۵۷ هزار و ۳۶۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته و توسعه صدور اجراییه هوشمند چک از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی است.