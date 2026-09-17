باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ تالار رودکی مؤسسه فرهنگی آفتاب هنر، میزبان نخستین شب فرهنگی فوتبال استان کرمان بود؛ شبی که فوتبال را از قاب نتیجه و جدول بیرون آورد و به مسئلهای بزرگتر رساند؛ اینکه این ورزش پرطرفدار چگونه میتواند فرهنگ، هویت و عزت یک ملت را روایت کند.
طالبی؛ فوتبال باید نسل آینده را بسازد
دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، فوتبال را ظرفیتی برای ارتقای فرهنگ جامعه دانست و تأکید کرد علاقه جوانان به این رشته نباید فقط به تماشای مسابقه یا بازی در زمین محدود شود.
وی با اشاره به ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی استان، بر استفاده از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای فرهنگی باشگاهها تأکید کرد و گستردگی فوتبال در شهرهای مختلف کرمان را فرصتی کمنظیر برای کار فرهنگی دانست.
دکتر طالبی همچنین بر نقش پررنگ بانوان در فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد و خواستار برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت فوتبال در مسیر فرهنگی جامعه شد.
جهانشاهی؛ بازیکن ایرانی، سفیر فرهنگ ایران
دکتر مهدی جهانشاهی، رئیس هیئت فوتبال استان کرمان، فوتبال را فراتر از نتیجه و جدول مسابقات دانست و گفت فوتبالیست ایرانی وقتی در کشور دیگری به میدان میرود، تنها یک ورزشکار نیست، بلکه میتواند تصویری از فرهنگ کشورش را به نمایش بگذارد.
وی با اشاره به حضور تیمهای آقایان و بانوان استان در سطح لیگ برتر و ظرفیتهای فوتسال و فوتبال ساحلی ایران، بر ضرورت تقویت رویکرد فرهنگی در فوتبال کرمان تأکید کرد و خواستار مدیریت پدیدههای نامطلوب در فضای فوتبال شد.
یوسفزاده؛ یک عزت، دو نسل
دکتر احمد یوسفزاده، آزاده گروه «۲۳ نفر» و نویسنده کتاب «آن بیستوسه نفر»، روایت خود را از مقاومت ۲۳ نوجوان ایرانی در برابر نقشه تبلیغاتی استخبارات بغداد به ماجرای ملیپوشان فوتبال بانوان پیوند زد.
وی گفت ۲۳ نوجوان ایرانی برای اینکه آزادیشان دستمایه تبلیغات علیه کشورشان نشود، پنج روز اعتصاب غذا کردند و شکنجه را تحمل کردند؛ روایتی که دکتر یوسفزاده آن را در کنار بازگشت ملیپوشان فوتبال بانوان قرار داد؛ نسلی که به گفته او در برابر وعدههای رنگین ایستاد و پس از هشت روز به کشور بازگشت.
دکتر یوسفزاده در پایان از مسئولان فوتبال خواست برای بازگشت دو ملیپوش دیگر نیز تلاش کنند و از کسانی که در بازگشت ملیپوشان نقش داشتند، قدردانی کرد.
در این شب، فوتبال یک بار دیگر از مرز زمین بازی عبور کرد؛ از کرمان تا استرالیا و از خاطره اسارت تا پیراهن تیم ملی، یک پیام مشترک تکرار شد: فوتبال وقتی ماندگار میشود که چیزی بیشتر از نتیجه را با خود به میدان ببرد.