باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد حسین بابایی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اعلام این خبر که پیگیری وضعیت خسارتدیدگان باران سیلآسای اخیر همچنان ادامه دارد، گفت: بررسی وضعیت خسارتدیدگان و هماهنگی جهت رفع مشکلات آنها از اولویتهای سازمان بوده و حضور کارشناسان در عرصه جهت بازبینی وضعیت خسارتدیدگان و انعکاس به مراجع ذیربط ادامه دارد.
او با تأکید بر اینکه هدف از این پیگیریها، شناسایی دقیق آسیبها، تسریع در رفع موانع و حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی است، افزود: کارشناسان ما در عرصه حضور دارند و وضعیت خسارتدیدگان را بازبینی و به مراجع ذیربط منعکس میکنند.
بابایی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت از بخش کشاورزی، حفظ امنیت غذایی، پایداری تولید و تقویت اقتصاد مقاومتی از راهبردهای اصلی سازمان است و در شرایط پس از سیل، همراهی با کشاورزان خسارتدیده و پیگیری جدی مطالبات آنان تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.