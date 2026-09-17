فرمانده انتظامی لنگرود از کشف ۵ تن روغن خوراکی از یک انبار غیرمجاز و پلمب این محل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "ارسلان صبح‌زاهدی" اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ لنگرود در بازدید از یک انبار، با تخلف متصدی آن در خصوص ثبت نکردن محل در سامانه جامع انبار‌ها و نگهداری غیرمجاز روغن خوراکی مواجه شدند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده ۵ تن روغن خوراکی کشف و با دستور قضائی توقیف شد و انبار نیز به دلیل تخلف پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به برخورد قانونی با متصدی ۴۹ ساله این انبار، از مدیران انبار‌ها خواست نسبت به ثبت محل فعالیت خود در سامانه جامع انبار‌ها اقدام کنند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس